Der Heilige Stuhl bestätigte dies zunächst nicht. Allerdings war von "Anomalien" im Zusammenhang mit Zugriffen auf die Vatikan-Server die Rede. Nachdem die Systeme - darunter etwa die Homepages des Heiligen Stuhls, der Vatikan-Museen und der Medienplattform Vatican News am Mittwoch teils komplett offline waren, konnten einige am Donnerstag wieder erreicht werden.

Im Umfeld des Kirchenstaates wurde spekuliert, dass es ein Angriff russischer Hacker als Vergeltung für jüngste Aussagen von Papst Franziskus war. Dies behauptete unter anderem der ukrainische Botschafter am Heiligen Stuhl, Andrij Jurasch, in einem Tweet.

Der Papst hatte Anfang der Woche in einem Interview gesagt, dass "natürlich" Russland der Aggressor in dem Krieg in der Ukraine sei. Außerdem meinte er, die brutalsten Soldaten seien "möglicherweise aus Russland, aber haben keine russische Tradition, also die Tschetschenen, die Burjaten und so weiter".

Russland ist ein Vielvölkerstaat mit zahlreichen ethnischen Minderheiten. Die Burjaten sind ein mit den Mongolen verwandtes Volk in Sibirien. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow und auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow kritisierten die Aussagen von Franziskus. Lawrow nannte sie "nicht christlich". (dpa/rs)