4,48 Billionen US-Dollar: Diese stolze Summe an Warenwert wird laut Prognosen im Jahr 2021 weltweit durch E-Commerce umgesetzt werden. Zudem sind auch die Aussichten für den grenzüberschreitenden Handel außergewöhnlich positiv. So rechnet der Logistiker DHL für 2020 allein beim Online-Crossborder-Commerce im Bereich B2C mit einem globalen Volumen von 1 Billionen US-Dollar.

Ein großer Anteil daran entfällt auf Online-Marktplätze, die besonders hohe Wachstumsraten aufweisen und ihren Anteil am Online-Handel immer weiter ausbauen: Die 75 weltweit größten Plattformen wuchsen zwischen 2016 und 2017 um 27 Prozent. Zusammen sorgten sie 2017 für die Hälfte des globalen E-Commerce-Umsatzes.

Neben der immer größeren Bedeutung für den gesamten E-Commerce-Markt bieten Online-Marktplätze für Händler beim Thema Reichweite zwei besonders große Vorteile gegenüber anderen Plattformen: Sie sind in den jeweiligen Ländern hervorragend vernetzt und sie stellen eine umfangreiche Infrastruktur bereit. Trotzdem kommt der Erfolg auch hier nicht von alleine und muss hart erarbeitet werden.

Vorbereitung ist alles

Damit Shop-Betreiber ihre Waren auch international erfolgreich über den Kanal Online-Marktplatz verkaufen können, sollten unbedingt einige Punkte ins Auge gefasst werden. Ein Vier-Punkte-Plan gibt Händlern einen guten Überblick darüber, auf was zu achten ist:

die richtige Auswahl der profitabelsten Marktplätze, eine dazu passende Zusammenstellung an Produkten, eine vollständige und effiziente Produktplatzierung sowie ein lückenloses Management von Bestellungen und Lieferungen.

Die richtigen Marktplätze auswählen

Nicht jeder Marktplatz ist für jeden Händler oder jedes Produkt geeignet. Denn zum einen legen einige den Fokus auf ganz bestimmte Produktkategorien, zum anderen sollte auch der Faktor Entfernung genau betrachtet werden. Ein Branchenprimus wie Amazon hat so ziemlich jede Produktkategorie im Portfolio und kaum ein Online-Händler kann es sich leisten, auf die Plattform zu verzichten. Daneben gibt es in vielen Ländern jedoch weitere Anbieter, die für bestimmte Produktgattungen unverzichtbar sind.

Je weiter entfernt ein Marktplatz ist, desto höher fällt der Aufwand für den gesamten Angebots- beziehungsweise Verkaufsprozess aus, was sich auf das Verhältnis zwischen Kosten und Umsatz auswirkt. Aus der Perspektive eines Händlers aus Deutschland zeigt sich das gut am Beispiel Frankreich und China: Im Gegensatz zu den Nachbarn auf der anderen Rheinseite treten die kulturellen Unterschiede bei den Kundenerwartungen im Reich der Mitte stärker zutage.

Auch lassen sich Lieferungen nach Frankreich dank der geringen Entfernung günstiger und schneller zu realisieren. Wechselkursschwankungen beim Verkauf in Frankreich fallen aufgrund des Euro komplett weg. Das bedeutet nicht, dass ein Marktplatz wie Taobao in China keine Option wäre. Händler sollten sich für ihre Entscheidung jedoch den Wettbewerb genauestens ansehen und sorgfältig kalkulieren, ob eine Plattform in Frage kommt.

Nicht jedes, sondern das richtige Produkt

Hat ein Händler sich für einen Marktplatz entschieden, geht es daran, die dafür passenden Produkte auszuwählen. Auch hier hängen verschiedene Faktoren eng miteinander zusammen. So haben die Produktkategorie, die Abmessung/das Gewicht oder die Komplexität einer Ware Einfluss darauf, wie erfolgreich sie in bestimmten Ländern ist und wie hoch der Gewinn ausfällt. So erhöhen besonders große beziehungsweise schwere Produkte den Lieferaufwand und die -kosten. Erklärungsbedürftige Waren verkomplizieren die Produktbeschreibung in einer anderen Sprache.

Lesetipp: Amazon fordert Lebensmittelhandel heraus

Auch bei der Angebotsdefinition sind für den Crossborder-Verkauf auf internationalen Marktplätzen einige Besonderheiten zu beachten: Ist ein Preis auch dann noch wettbewerbsfähig, wenn er zwar günstig ist, aber das Produkt eine Lieferzeit von mehreren Wochen hat? Welchen Versandbedingungen ist ein Händler ausgesetzt und lohnen sich etwa Sonderangebote? Entscheidend ist daher eine effiziente Gestaltung von Produktauswahl und Preis, die sich am Konzept "einfach und günstig" orientiert.

Ganz oder gar nicht: die richtige Produktplatzierung

Schlechte Übersetzungen von Produktbeschreibungen wirken nicht nur unfreiwillig komisch, sondern ganz schnell auch unprofessionell. Wer kein Sprachgenie ist und lieber Hilfsmittel zur Hand nehmen möchte, hat zwei Optionen zur Auswahl: ein automatisches und kostenloses Tool wie der Google Übersetzer oder die manuelle und kostenpflichtige Variante über eine Freelancer-Plattform oder eine Sprachagentur.

Wer lieber auf die günstigere Option zurückgreifen will, der sollte etwa im Falle des Google Übersetzers immer die Einstellung Englisch wählen. Über die letzten Jahre hinweg hat sich der Algorithmus besonders für diese Sprache stark verbessert. Und mit Englisch ist die Chance am größten, auch international zu punkten.

Sind alle sprachlichen Fragen geklärt und die Produkte vorbereitet, geht es daran, die eigenen Angebote auch auf der jeweiligen Plattform einzustellen. Das ist auf dreierlei Arten möglich: manuell, automatisch über eine Feed-Management-Lösung oder ausgelagert an eine Agentur. Während die Einstellung per Hand sehr aufwändig und fehleranfällig ist, schlägt ein externer Dienstleister mit sehr hohen Kosten zu Buche.

Moderne Datenfeed-Manager verringern dagegen nicht nur den Aufwand beim Einstellen der Produkte, sondern bieten darüber hinaus umfangreiche Monitoring- und Planungs-Tools. So können Händler Angebote deutlich leichter über den gesamten Verkaufszyklus hinweg verwalten. Auch Fehler bei der Einstellung von Produkt-Feeds werden sofort sichtbar und lassen sich direkt beheben.

Lückenlose Bestell- und Lieferkette

Hat ein Händler Produkte auf Marktplätzen eingestellt, ist ein zeitnahes Backoffice-Management ausschlaggebend für einen erfolgreichen Kaufsabschluss. Auch dieser Schritt kann an einen externen Dienstleister ausgelagert werden, ist dann aber wieder mit erheblichen Kosten verbunden.

Matthias Probst

Seit Juli 2015 ist Mathias Probst neuer Bereichsleiter IT bei dem Hamburger Schuh-Filialisten Ludwig Görtz. Er kommt vom Modeunternehmen Peter Hahn aus Winterbach bei Stuttgart. Dort war er seit November 2013 ebenfalls Bereichsleiter IT. Zuvor arbeitete Probst von 2001 bis 2010 als Leiter der Software-Entwicklung bei Anton Schlecker in Ehingen. Anschließend wechselte er als Senior Manager zu dem Beratungsunternehmen Accenture, wo er von 2011 bis 2013 tätig war. Mark Michaelis

Mark Michaelis ist im Juni 2016 als Geschäftsführer zu Sonepar Deutschland Information Services GmbH gewechselt, der IT-Tochter der Sonepar Deutschland GmbH. Sonepar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft der Sonepar-Gruppe, dem weltweiten Marktführer im Elektrogroßhandel. Michaelis kommt von der Lebensmittelkette Kaiser’s Tengelmann GmbH, wo er als Bereichsleiter Retail Systeme und Services gearbeitet hat. Markus Guggenbühler

Markus Guggenbühler (49) ist seit 2015 neuer CIO bei der Schweizer Warenhauskette Manor in Basel. Seit 2008 war Guggenbühler bei der Schweizer Valora-Gruppe als CIO tätig, die Kiosk- und Convenience-Geschäft betreibt. Bevor er zur Valora-Gruppe kam, arbeitete Guggenbühler bereits von 1992 bis 2008 bei Manor. Ricardo Diaz

Seit August 2017 arbeitet Ricardo Diaz bei der Emil Frey AG in Zürich als CIO/CTO. Die Gruppe ist im Automobilhandel tätig. Der gelernte Diplom-Kaufmann Diaz war im April 2014 vom Energie Versorger EnBW als Vice President IT Strategy &Steering zur Unternehmensgruppe Media-Saturn gekommen. Im Juli 2014 wurde er CEO der Media-Saturn IT-Services und CIO bei Media-Saturn. Christoph Möltgen

Christoph Möltgen ist seit November 2015 CIO des Handelsunternehmens Berner Group in Künzelsau und Köln. Die Stelle wurde neu geschaffen. Er berichtet an Christian Berner, Sprecher des Vorstands. Möltgen war zuvor, seit November 2012, Chief Transformation Officer bei der Otto Group und dort zuständig für den Umbau hin zu einer dezentralen IT. Markus Mosa

Seit Februar 2015 wird das Ressort IT/Logistik beim Lebensmittelkonzern Edeka direkt vom Vorstandsvorsitzenden Markus Mosa geführt. Vorgänger Michael Wulst ging aus persönlichen Gründen in Rente. Das Vorstands-Team der Edeka AG besteht nun aus nur noch drei Vorständen. Jens Siebenhaar

Seit Anfang März 2009 ist Jens Siebenhaar Leiter Informationstechnologie bei Rewe. Siebenhaar nimmt die gruppenweiten Holdingfunktionen für den IT-Bereich wahr und übernimmt als Vorsitzender der Geschäftsführung innerhalb der REWE-Informations-Systeme GmbH (RIS) gemeinsam mit Rolf Rosbach die operative Verantwortung für die IT-Systeme. Riccardo Sperrle

Riccardo Sperrle ist der erste CIO der Tengelmann Unternehmensgruppe. Neben seiner CIO-Rolle für den Lebensmittelhändler Kaiser's Tengelmann, ist er seit Juli 2013 auch für die IT der Unternehmenszentrale verantwortlich. Er berichtet an den geschäftsführenden Gesellschafter Karl-Erivan W. Haub. Zuvor arbeitete der Physiker bei der Media-Saturn IT Services GmbH als Geschäftsführer. Bernd Herrmann

Bernd Herrmann arbeitet seit 1990 bei Würth, einem Großhandel für Produkte der Befestigungs- und Montagetechnik. In der Würth-Gruppe ist er Geschäftsbereichsleiter für IT, E-Business und Logistik sowie Geschäftsführer für die Bereiche Marketing und EDV der Adolf Würth GmbH & Co. KG. Seit Mai 2015 ist er auch in der vierköpfigen Konzernführung der Würth Gruppe vertreten und dort für IT und E-Business verantwortlich. Stephan Wohler

Seit 2011 ist Stephan Wohler im Vorstand der Edeka Minden-Hannover. Er verantwortet bei der größten Edeka-Regionalgesellschaft die Ressorts IT und Logistik. Wohler kommt von der Metro, wo er zuletzt als Vorsitzender der Metro Group Logistics (MGL) arbeitete. Marco Kahrau

Neuer IT-Leiter bei Apollo-Optik in Schwabach ist seit Februar 2016 Marco Kahrau. Er kommt von der Juwi AG in Wörrstadt bei Mainz, einem Spezialisten für erneuerbare Energien, wo er rund sieben Jahre als Bereichsleiter IT gearbeitet hat. Michael Homburg

Michael Homburg ist seit April 2016 Geschäftsbereichsleiter IT/Organisation bei Edeka Nord. Sein Vorgänger Ernst Bochnig ist in den Ruhestand gegangen. Seit Mitte 2015 war Homburg bei Edeka Nord bereits stellvertretender Geschäftsbereichsleiter IT/Organisation. Christian Grotowsky

Seit Juni 2015 ist Christian Grotowsky CIO der Lekkerland Gruppe. Sein Titel lautet Senior Vice President Corporate IT und Managing Director des Tochterunternehmens Lekkerland Information Systems GmbH. Lekkerland ist ein Fachgroßhändler und Logistiker für das Convenience-Geschäft mit Sitz in Frechen bei Köln. Grotowskys letzter CIO-Job war beim Hausgerätehersteller Miele. Benjamin Beinroth

Seit neun Jahren ist Beinroth bei dem Lebensmitteleinzelhändler Tegut beschäftigt, davon vier Jahre als Chief Information Officer (CIO). Er wechselt zum Jahresbeginn 2016 nun in die CIO-Position bei Fressnapf. Beinroth wird als CIO direkt an Hans-Jörg Gidlewitz berichten. Dieser ist verantwortlicher Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und IT bei Fressnapf. Sönke Frenzel

Sönke Frenzel ist seit November 2016 Director Global IT beim Modeunternehmen s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG in Rottendorf bei Würzburg. Dort soll er die Digitalisierung des Unternehmens vorantreibenn und die strategische sowie operative Weiterentwicklung der globalen IT gestalten. Frenzel berichtet an den COO des Unternehmens, Andreas Baur, der im Juli 2015 neuer Chief Operating Officer der Modekette s.Oliver wurde. Michael Kaib

Michael Kaib wurde im Juli 2015 neuer CIO in der Zentrale des Modekonzerns Esprit in Ratingen. Er berichtet an den Chief Operations & Systems Officer, Leif Erichson. Kaib kam im Mai 2010 zu Esprit. Er war dort zuletzt Vice President - Head of IT Governance & Enterprise Architecture. Kaib studierte Betriebswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg und in den USA und promovierte anschließend am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Marburg. Seine berufliche Karriere begann er 1998 als Berater bei Booz & Company in Frankfurt am Main in der globalen IT Practice. Nathan Mott

Nathan Mott ist seit Oktober 2014 CIO beim Stuttgarter Pharmagroßhändler McKesson Europe (zuvor: Celesio). Der IT-Chef kam aus den USA, vom Mehrheitsaktionär McKesson. Mott war zuletzt Präsident der McKesson Pharmacy Systems & Automation (MPS&A) und hatte danach zusätzlich das Celesio Coordination Planning Office geleitet. Severin Canisius

Severin Canisius ist seit Mai 2015 Director IT Business Solutions beim Kaffeekonzern Tchibo. Canisius berichtet - wie der Head of IT Operation Wolfgang Fritz - an den für IT zuständigen Tchibo-Geschäftsführer Holger Bellmann. Canisius, der in Mainz seinen Abschluss zum Diplom-Kaufmann gemacht hat, war von Februar 1999 bis September 2001 Manager Information Systems bei Jack Wolfskin in Idstein bei Frankfurt am Main. Anschließend arbeitete er dort bis Juni 2006 als Manager Information Technology, bevor er im Juli 2006 als Senior Manager IT die CIO-Funktion übernahm. Michael Rybak

Michael Rybak hat bei der Drogeriekette Rossmann Anfang 2015 als Geschäftsführer den neu geschaffenen Geschäftsbereich Logistik und IT übernommen. Er verantwortete bereits seit Mitte 2014 zusätzlich zur Logistik den Fachbereich IT. Rybak wechselte 2009 in die Logistik des Drogeriekonzerns, wurde Logistikleiter sowie Geschäftsführer der Logistik-Gesellschaft und trat in die Geschäftsleitung ein. Jörg Heinen

Jörg Heinen heißt der IT-Leiter bei WMF (Württembergische Metallwarenfabrik AG) in Geislingen. Seit Februar 2016 ist er im Amt. Der Vice President Global IT (CIO), so sein offizieller Titel, war zuvor Corporate Director, Strategic Vendor Management, bei der Henkel AG in Düsseldorf. Dort war er zuvor auch CIO Western Europe und damit verantwortlich für die IT-Services in der umsatzstärksten Region. Dennis Langer

Bereichsleiter Interne IT bei der Hagebau Baumarktgruppe ist seit Januar 2017 Dennis Langer (r.). Er war zuvor Abteilungsleiter Zentral-IT. Durch diese sechsjährige Tätigkeit bringe Langer alle Kenntnisse der Strukturen mit. Zuvor hatte Andreas Dietrich beide Funktionen (Zentral-IT und Interne IT) inne. Andreas Dietrich

Andreas Dietrich ist zusammen mit Jürgen Schachtschneider Geschäftsführer der Hagebau IT GmbH, einer 100-Prozent-IT-Tochter der Baumarktgruppe. Er berichtet an die Gesamt-Geschäftsführung der Hagebau KG. Dirk Müller

Dirk Müller ist seit Dezember 2011 Leiter der Zentralabteilung IT bei der Haniel-Holding. Seit 2004 arbeitet der 40-jährige Diplom-Informatiker bei dem Duisburger Mischkonzern. Vor seinem Aufstieg war er Leiter Application Platforms and Program Management. In der Funktion stemmte er Projekte wie die SAP-Einführung oder den Aufbau des "Haniel Family Net", eines geschlossenen Netzwerks für die Inhaberfamilie mit mehr als 650 Anteilseignern. Seit April 2016 ist Müller auch Geschäftsführer der neuen Digitaleinheit "Schacht One". Frank Schroeder

Frank Schroeder ist seit Mai 2016 Head of IT der Interseroh Dienstleistungs GmbH, einer Tochter des Berliner Recycling- und Umweltdienstleisters Alba. Er war zuvor Leiter IT-Management und Leiter Innovationsmanagement beim Bauunternehmen Hochtief AG in Essen. Michael Müller-Wünsch

Anfang 2012 übernahm Michael Müller-Wünsch bei Lekkerland den CIO-Posten von Thomas Pirlein. Dieser hatte den Süßwarenhersteller aus Frechen nach rund fünf Jahren verlassen. Mit der neuen Aufgabe kehrt Müller-Wünsch in die Praxis zurück - der promovierte Informatiker hatte im Sommer 2010 kurzzeitig eine Professur an der privaten Hochschule FOM in Berlin übernommen. Während seiner beruflichen Laufbahn arbeitete Müller-Wünsch unter anderem für Ceva Logistics, MyToys und Herlitz. Im August 2015 wechselte Müller-Wünsch von Lekkerland zur Otto GmbH, dem früheren Otto-Versand. Er ist dort Bereichsvorstand Technology. Andreas Schobert

Bei der Hornbach-Baumarkt-AG ist Andreas Schobert (41) seit 2015 neuer IT-Vorstand. Das Ressort Technologie wurde neu geschaffen. Der Vorstand wurde dafür von sechs auf sieben Mitglieder erweitertet. Im neuen Ressort laufen ab sofort die Fäden für die konzernweite Informationstechnologie sowie das E-Business zusammen. Seit 2012 war Schobert als Leiter E-Business für den internationalen Aufbau und die Weiterentwicklung des Online-Geschäfts im Hornbach-Baumarkt-AG Konzern zuständig. Timo Salzsieder

Seit 1. März 2017 ist Timo Salzsieder Chief Solution Officer (CSO) & Chief Information Officer (CIO) bei Metro Cash & Carry. Er wechselte von der Holiday Check Group zur Metro Gruppe. Tom Henkel

Tom Henkel ist seit Ende 2015 CIO Europe beim Einzelhandelskonzern C&A in Düsseldorf. Von August 2014 bis Dezember 2015 arbeitete er als Managing Partner bei Henkel & Partners Consulting. Zuvor war er in verschiedenen Positionen und als IT-Leiter bei Amer Sports tätig. 2010 wurde Henkel "CIO of the Year" beim Wettbewerb von "CIO" und "Computerwoche". Frank Hoe

Frank Hoe ist seit September 2016 CIO DACH bei der L’Oréal Deutschland GmbH in Düsseldorf. Er blickt auf 15 Jahre Erfahrung als CIO und IT Direktor in internationalen Unternehmen wie McDonald’s, Dole Food Company, Aldi Stores UK/Ireland und beim TÜV Rheinland zurück. Hoes Vorgänger im Amt, Abder Dellys, ist in den Ruhestand gegangen. Karel Dörner

Karel Dörner ist seit Juli 2017 kommissarisch Chief Technology Officer des Handelsunternehmens MediaMarktSaturn in Ingolstadt. Dörner ist und bleibt Senior Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Company. Max Thelen

Weil Erwin Sattler in die Geschäftsführung aufstieg, übernahm Max Thelen im Herbst 2010 dessen Position als Bereichsleiter IT/ORG beim Pharmagroßhändler Sanacorp. Damit verantwortet er IT-Infrastruktur und Anwendungsentwicklung des Unternehmens. Zugleich fungiert er als Schnittstelle zu den Fachbereichen. Andreas Helber

Mit dem Jahreswechsel 2010/11 änderten sich die IT-Verantwortlichkeiten bei der BayWa: Andreas Helber wurde zum Finanzvorstand berufen und übernahm zugleich das IT-Ressort vom vormaligen Vorstand Frank Hurtmanns. Dieser verließ den Agrarhändler. IT-Dienstleistungen bezieht die BayWa über die RI-Solution GmbH, die sie Anfang 2002 zusammen mit der österreichischen RWA AG gegründet hat. Chef des Dienstleisters ist Eugen Berchtold. Armin Bergbauer

Mit Armin Bergbauer hat der Technologie-Distributor Ingram Micro seit Frühjahr 2008 einen neuen IT-Chef. Seine Vorgängerin Barbara Neumann hatte sich in den Ruhestand verabschiedet. Als Leiter IT & Organization ist Bergbauer auch Mitglied der Geschäftsleitung und berichtet an Gerhard Schulz, den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Walter Schulte-Vennbur

Bei Electronic Partner verantwortet Walter Schulte-Vennbur seit Februar 2013 die IT. Der Diplom-Informatiker war zuvor CIO be Also Actebis. Auch vor dem Zusammenschluss von Also und Actebis 2011 arbeitete er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Positionen beim Vorgängerunternehmen Actebis. Catalin Laurentiu Barbulescu

Catalin Laurentiu Barbulescu ist seit Anfang Dezember 2017 CIO beim Tiefkühl-Lieferservice Bofrost. Nach seinem IT-Studium an der Politehnica University Bucharest hat der gebürtige Rumäne verschiedene IT-Positionen bei namhaften Unternehmen ausgeübt. Zuletzt war er von November 2013 bis November 2017 Bereichsleiter IT-Delivery bei der Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG. Stefan Beyler

Stefan Beyler ist seit Januar 2018 Director Group IT beim Modehändler Gerry Weber International AG. Beyler kennt die Modebranche gut. Er war zuvor unter anderem Group CIO bei s.Oliver, Group CIO bei Neckermann.de sowie Geschäftsführer und CIO bei New Yorker. Christian Rasche

Christian Rasche übernimmt Anfang Februar 2018 die Position BU CIO Germany & Digital Solutions bei Coca-Cola European Partners (CCEP) Deutschland. Er hatte zuletzt die Leitung des Bereichs Digital Solutions in der deutschen Business Unit verantwortet.

Entscheidet ein Händler sich dafür, ohne Hilfs-Tools auszukommen, sollte er sich über den zeitraubenden Aufwand im Klaren sein. Stattdessen kann eine Management-Lösung auch alle Backoffice-Tätigkeiten effizienter und übersichtlicher gestalten. Aufträge, Ein- und Ausgänge von Waren oder Bestandsprüfungen lassen sich etwa mit einem entsprechenden Tool schnell und fehlerfrei bearbeiten.

Für den Versand können Händler entweder auf klassische Transportunternehmen oder Fulfillment-Anbieter zurückgreifen. Die Entscheidung hängt vielfach von der Entfernung zum Kunden oder dem Versandvolumen ab. Steht beispielsweise eine Sendung über mehrere Landesgrenzen an, sollten international erfahrene Anbieter wie FBA (Fulfillment by Amazon) die erste Wahl sein. Viele dieser Unternehmen stellen die gesamte Logistik bereit: von der Lagerung über die Dokumentation sowie die Zollabwicklung bis hin zum Transport-Service. Das wirkt sich nicht nur positiv auf den Aufwand aus, sondern verringert auch im großen Maßstab die Gefahr rechtlicher Fallstricke.

Lesetipp: DHL und eBay bauen Kooperation aus

Zu einem ganzheitlichen Service gehört auch die Beziehung zum Kunden. Auch hier müssen Händler sich entscheiden, ob sie die Kommunikation in Eigenregie durchführen oder auf einen externen Dienstleister setzen. Da im Online-Handel bis heute die E-Mail das Kommunikationsmedium der Wahl ist, lohnt es sich, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Der Google Übersetzer ist hierfür wieder eine gute und zugleich kostenlose Methode, zeitnah auf Kundenanfragen zu reagieren. Schließlich ist in der kurzlebigen Welt des E-Commerce eine schnelle Reaktionszeit für viele Kunden ein besonders hohes Qualitätsmerkmal.

Einige grundlegende Tipps

Der grenzüberschreitende Handel über Online-Marktplätze bietet Händlern die Chance, ihren Kundenstamm über die eigenen Landesgrenzen hinweg zu erweitern. Dabei sollten Shop-Betreiber neben den im Beitrag erläuterten Punkten auch einige grundlegende Tipps stets im Hinterkopf behalten:

Produktbeschreibungen in einfacher und klarer Sprache verfassen

Stets Produkte mit möglichst hoher Marge vorziehen und weniger umsatzstarke Angebote notfalls entfernen

Verkaufskanäle, in denen der eigene Produktkatalog sich leicht gegenüber Wettbewerbern positionieren lässt, bieten mehr Handlungsspielraum und erleichtern es, hohe Margen zu erzielen

Eigene Recherchen aus Kundensicht ermöglichen einen guten Überblick über den Auftritt der Konkurrenz: Wie haben es die Wettbewerber beispielsweise in die Amazon Buybox geschafft?

Welche Qualität haben die Anzeigen der Konkurrenz?

Besser auf maximal zwei bis drei Marktplätzen gut vertreten sein als auf fünf oder mehr Marktplätzen nur unzureichend

Auf internationaler Bühne sind Services mit entsprechender Erfahrung gegenüber dem Haus- und Hof-Dienstleister zu bevorzugen.

Gehen Händler mit einer durchdachten Strategie an das Thema heran, haben sie die Möglichkeit, mit nur geringem Mehraufwand an der immer stärker werdenden weltweiten Verflechtung des Online-Handels zu partizipieren. Das bedeutet: mehr Vertriebswege, mehr Kunden und höhere Umsätze.

Lesetipp: Warum heißt eBay eigentlich eBay?