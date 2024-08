Die Materna-Gruppe ist eine umfangreiche strategische Partnerschaft mit StackIT eingegangen. StackIT ging im Frühjahr 2022 als deutsches Cloud-Angebot aus der Schwarz Gruppe hervor. Zu der gehört neben Lidl und Kaufland auch der hauseigene Dienstleister Schwarz IT. Der erste große Partner und Kunde wurde 2023 Bechtle, 2024 folgten dann Adesso sowie die Genossenschaft der öffentlichen IT-Dienstleister, worüber unter anderem Dataport, die Bundesdruckerei und Governikus, die Cloud-Lösungen von StackIT für ihre Digitalisierungsvorhaben nutzen können. Prominenter Endkunde von StackIT ist zudem der FC Bayern.

Mit Materna kommt jetzt ein weiterer Partner aus dem Dienstleister-Umfeld hinzu, der vor allem schätzt, dass StackIT eine "souveräne Cloud" anbieten kann, was für öffentliche Auftraggeber und Unternehmenskunden auis dem KRITIS-Bereich zunehmend wichtig wird.

Materna nutzt StackIT-Cloud auch selbst

Zusätzlich nutzt die Materna-Gruppe die Infrastrukturlösungen von StackIT für ihre eigene IT-Umgebung."Die Lösungen von STACKIT sind nicht nur vertrauenswürdig und sicher nach allen gängigen Kriterien, sondern wirklich souverän nach den höchsten deutschen Standards", erklärt Michael Hagedorn, CEO der Materna-Gruppe. "Das macht STACKIT zu einem besonders attraktiven und zukunftsweisenden Technologie- und Lösungspartner in einer komplexer werdenden Welt wachsender Herausforderungen."

"Mit der Materna-Gruppe haben wir einen starken deutschen Partner für digitale Souveränität 'Made in Germany' gewonnen. Materna unterstützt uns optimal bei dieser Entwicklung, da das Unternehmen sich in höchstem Maße dem deutschen Mittelstand und den öffentlichen Auftraggebern in Deutschland verpflichtet sieht", sagt Walter Wolf, Vorstand bei Schwarz Digits, der Firma hinter StackIT und Schwarz IT.

Ziel ist eine souveräne deutsche Cloud-Infrastruktur

Das gemeinsame Ziel der beiden Partner ist es, eine "souveräne deutsche Cloud-Infrastruktur mit einem umfangreichen und wachsenden Serviceportfolio für Unternehmenskunden sowie für öffentliche Auftraggeber und deren aufgabenbezogene und erfolgskritische Weiterentwicklung" anzubieten.

Diese Infrastruktur soll auch als Basis "für die Einführung und den Betrieb disruptiver, datengetriebener Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Generative AI (GenAI), Servicemanagement sowie sichere ultramobile Kommunikation für private wie öffentliche Organisationen mit komplexen Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen dienen", teilt Materna mit.

Ergänzend wolle man "maßgeschneiderte Technologie- sowie Servicemanagementlösungen, unter anderem KI-getrieben, für das gemeinsame souveräne Cloud- und Technologieangebot entwickeln". Als Basis dafür sollen beispielsweise die KI von Aleph Alpha und Technologie von ServiceNow liefern. Mit beiden unterhalten sowohl die Materna-Gruppe als auch die Schwarz Gruppe eine strategische Partnerschaft. Materna migriert auch das Servicemanagement-Angebot seiner Tochter Agineo sowie die Kommunikationslösung SecurePIM der Materna-Tochter Virtual Solution in die StackIT-Cloud.

