Digital souveräne Plattformen sind im Kommen, immer mehr öffentliche Einrichtungen aber auch Privatfirmen sehen sich nach Alternativen zu Microsoft & Co. um. Dem trägt auch StackIT Rechnung. Die Schwarz Digits-Marke offeriert Kunden die eigene Cloud-Infrastruktur und arbeitet dabei mit Partnern zusammen. Einer davon ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie ist eine enge Kooperation mit StackIT eingegangen - mit dem Ziel, Kunden eine datensouveräne Cloud-Infrastruktur, angereichert mit eigenen Services, zur Verfügung zu stellen.

So können sowohl öffentliche Auftraggeber als auch privatwirtschaftlich agierende Unternehmen ihre Compliance- und Nachhaltigkeitsziele erreichen, heißt es in der Mitteilung der Schwarz-Gruppe. Um die regulatorischen Anforderungen an die "gute Unternehmensführung" (Compliance) zu erfüllen, sorgt die BDO AG für den sicheren Schutz sensibler Kundendaten

In mehreren Praxisfällen hat die Wirtschaftsprüfungsund Beratungsgesellschaft unter Beweis gestellt, dass sie Nachhaltigkeitsberichte in den Unternehmen gesetzeskonform erstellen kann. Auch die Voraussetzung zur Umsetzung des in der Finanzindustrie so wichtigen Digital Operational Resilience Acts (DORA) hat die BDO AG bereits bei mehreren Kunden geschaffen - natürlich mit der digital souveränen Cloud-Infrastruktur von StackIT.

Walter Wolf, Vorstand bei Schwarz Digits, kann schon von ersten gemeinsam mit BDO zusammengestellten Dienstleistungen berichten: "Wir haben ein umfangreiches und wachsendes Serviceangebot für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber, etwa die doppelte Wesentlichkeitsanalyse im Rahmen der ESG-Berichterstattung, die Klimarisikoanalyse für Unternehmen und, im Rahmen kommunaler Klimaschutzmaßnahmen, die Analyse und das Management von Lieferantenrisiken sowie die Digitale Umfeldanalyse im Rahmen einer Due Diligence."

Frank Wiethoff, Leiter Management Advisory bei BDO, berichtet von ersten gemeinsamen Projekten: "Die StackIT Cloud-Infrastruktur bildet die Grundlage für moderne, datengetriebene Technologien für die digitale Transformation. Hierfür liefern wir unsere Business-Anwendungsfälle, die die spezifischen Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen Branchen widerspiegeln."



