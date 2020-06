Android erlaubt Ihnen – ähnlich wie Windows –, Standard-Apps für bestimmte Dateitypen zu definieren. Die entsprechende Option finden Sie in den Einstellungen unter „Apps & Benachrichtigungen / Standard-Apps“. In den älteren Versionen von Android heißt das Menü nur „Apps“. In dieser Übersicht können Sie sehen, welche Apps bereits als Standard auf Ihrem Smartphone festgelegt sind. An dieser Stelle passen Sie etwa den Standard-Browser oder die Nachrichten-App an. Tippen Sie auf den entsprechenden Listeneintrag und wählen Sie die gewünschte App aus, die künftig diese Aufgabe übernehmen soll.

Alternativ dazu ist es auch möglich, die Standardzuordnung zu löschen. Gehen Sie zu diesem Zweck in die Übersicht der installierten Apps, wählen Sie die gewünschte App aus und scrollen Sie im Fenster nach unten zu „Festlegen als Standard“. Im folgenden Fenster wählen Sie „Standardwerte löschen“ aus. Haben Sie dies zum Beispiel mit dem Chrome-Browser gemacht, wird beim nächsten Aufruf einer Webseite gefragt, mit welchem Browser Sie diese öffnen möchten. Dies geschieht dann so lange, bis Sie wieder eine Standard-App festlegen. (PC-Welt)