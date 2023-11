Der UCC-Anbieter Starface hat die Version 8.1 seiner gleichnamigen Lösung vorgestellt. Alle Kunden mit Update-Vertrag erhalten sie kostenlos zum Download. An Administratoren richten sich die Möglichkeiten, jetzt einen dedizierten Firmware-Server einzurichten sowie ein erleichtertes Zertifikatsmanagement. Endanwender profitieren dagegen von der neuen Quick Access Bar in der Starface-App.

Entlastung für die PBX

Die Version 8 hatte Starface erst Anfang des Jahres gelauncht. "Im neuen Release 8.1 entwickeln wir die Möglichkeiten der Plattform und der App nun konsequent weiter - und erweitern Starface um eine Vielzahl spannender Features, von denen die Benutzer, die Administratoren und die Partner nachhaltig profitieren", kommentiert Starface-CEO Florian Buzin.

Die Möglichkeit, einen dedizierten Firmware-Server einzurichten, soll vor allem die PBX-Systeme entlasten. So sinke dadurch der Bedarf an erforderlichem Speicherplatz um bis zu 40 Prozent, verspricht Starface. Außerdem sollen sich Firmware-Updates in Zukunft auch "on-the-fly" ausrollen lassen.

Die neue zentrale Zertifikatsoberfläche soll zudem für eine höhere Transparenz sorgen und die Kontrolle bei der Verwaltung der Zertifikate erleichtern. Eine weitere Neuigkeit ist, dass sich Anrufe der Starface-PBX jetzt direkt über die Teams-Integration von Starface oder über den Terminal-Server annehmen lassen. Ebenfalls neu ist die Unterstützung der beiden Snom-Telefone D862 sowie D865.

Die Quick Access Bar in der Starface-App ermöglicht den Anwendern darüber hinaus schneller zu den wichtigsten Einstellungen zu gelangen. Zudem können sie dort nun bis zu zehn häufig benötigte Kontakte ablegen und schneller aufrufen.