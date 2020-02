Starface bietet ab 15. Februar 2020 seine Appliance Starface Compact auch als reine SIP-Appliance ohne ISDN- und Analog-Ports an. Der Karlsruher Hersteller erweitert damit sein Portfolio für Kunden im Bereich Small Office und KMU um eine kostengünstige und leistungsfähige UCC-Plattform für native VoIP-Umgebungen.

"Die allermeisten mittelständischen Betriebe telefonieren heute schon über IP - und sind damit nicht länger auf dedizierte ISDN- und Analog-Ports angewiesen", erklärt Starface-Geschäftsführer Florian Buzin. Da ISDN-Karten bei einer kleinen KMU-Anlage ein erheblicher Kostenfaktor seien, habe man sich entschieden, die Compact-Appliance auch als reines SIP-Modell anzubieten. "Unsere Fachhandelspartner werden den günstigen Türöffner zu schätzen wissen, und wir gehen davon aus, dass die Compact SIP einer unserer Topseller 2020 sein wird", so Buzin weiter

Die Starface Compact SIP Appliance kommt zwar ohne die beim etablierten Modell Starface Compact üblichen zwei ISDN- und vier Analog-FXS-Ports, bietet aber ansonsten die gleichen Funktionen, das heißt, sie führt alle Kommunikationskanäle in einem Desktop-Client zusammen und ermöglicht eine einfache Anbindung mobiler Arbeitsplätze sowie Outlook-Integration und Presence-Management. Außerdem werden Collaboration-Features wie Screensharing und Videoconferencing unterstützt.

Die neue SIP-Appliance ist für bis zu 20 Nutzer ausgelegt. Sie wird standardmäßig mit dem aktuellen Software-Update 6.7.1 ausgeliefert, das unter anderem neuen Endgeräte-Integrationen, granularere Vergabe von Rechten und erweiterte Chat-Funktionen als ihre Vorgänger bietet. Starface Compact ist wahlweise als Hardware-Appliance, als skalierbare VM-Edition aus der Private Cloud, als UC-as-a-Service aus der Cloud oder als Mietlösung erhältlich.

Starface für Partnerbetreung ausgezeichnet

In einer von Context in Zusammenarbeit mit ChannelPartner durchgeführten Umfrage im Handel wurde Starface hervorragend bewertet. Den Ende Januar 2020 vorgelegten Ergebnissen zufolge ist Starface der am stärksten für den Channel engagierte Anbieter im Bereich UCC/IP-Telefonie und wurde dafür mit dem Channel Excellence Award ausgezeichnet.

Mehr zum Thema: Starface und Herweck arbeiten jetzt zusammen

Die Karlsruher konnten damit besser als die Firmen Auerswald, Swyx, Gigaset und 3CX abschneiden, die vom Channel ebenfalls gut bewertet und als "Prefered Vendor" im Bereich UCC/IP-Telefonie" ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung basiert auf einer Befragung von rund 1000 Vertriebspartnern in Deutschland. Um in die Wertung aufgenommen zu werden, mussten mindestens 20 Partner ein Unternehmen bewerten.