Ende Januar 2023 hat ChannelPartner zusammen mit Context die Channel Excellence Awards (CEA) verliehen. Derzeit läuft zusammen mit unserem Marktforschungspartner die Auswertung der nächste Runde der Umfrage. Als Service für Sie präsentieren wir hier nochmals die Ergebnisse der CEA 2023.

"UCC und IP-Telefonie spielten für Firmen eine zentrale Rolle bei der Umstellung auf Homeoffice in der Pandemie", blickt Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context, auf die Entwicklung dieser Produktkategorie zurück. In vielen Firmen rückte das Produktsegment aus der Nische ins Rampenlicht - sind Erreichbarkeit und Kollaborationsmöglichkeiten unverzichtbar, wenn man sich nicht im Büro sehen kann.

Das stellt auch an den Channel erhebliche Anforderungen. Er wird an der Produktperformance und seinem Know-how gemessen - und zwar nicht nur von der IT-Abteilung seiner Kunden, sondern von jede Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin. Hier machen alle Hersteller, die es bei den Channel Excellence Awards 2023 in der Kategorie "UCC/IP-Telefonie" ins Ranking geschafft haben, einne guten Job: "Es fällt auf, dass Schulung & Zertifizierung sowie Produktperformance in dieser Kategorie durchgehend hervorragend bewertet wurden", sagt Dag.

Das gilt auch für die drei Erstplatzierten. Starface konnte sich hier bereits zum vierten Mal in Folge den begehrten "Channel Exzellence Award" sichern. Aber wie in der Fußball-Bundesliga war es auch im Channel 2023 spannender als in den Vorjahren, denn die Verfolger sind deutlich näher herangerückt.

Allen voran gilt das für 3CX und Agfeo. Sie liegen nur knapp hinter Starface. Die "Champions-League-Plätze" sind aber auch ihnen nicht sicher, denn auch im weiteren Verlauf des Rankings ging es eng her. Context-Experte Dag spricht hier von "extrem knappen Abständen".

Enger wurde es auch, weil das Feld größer wurde. Cisco Systems - in den Kategorien "Netzwerk" und "Security" schon Stammkunde beim Channel Exzellence Award, schaffte es jetzt auch als UCC-Anbieter ins Ranking. Ebenfalls neu dabei ist der Schweizer Cloud-Telefonie-Anbieter Peoplefone. Panasonic, das aus dem Geschäft eigentlich schon ausgestiegen ist, schaffte es bei der 2022 durchgeführten Umfrage immerhin sich mit guten Bewertungen zu verabschieden: Offenbar hatten die Partner den Hersteller in guter Erinnerung.

Im Folgenden finden Sie das gesamte Ranking im Überblick. Die vergleichbare Umfrage für die Channel-Betreuung im Jahr 2023 wurde von Context bereits durchgeführt. Aktuell läuft die Auswertung. Die Ergebnisse werden dann im Januar 2024 auf einer Award-Gala in München vorgestellt.

Die Kategorie "UCC/IP-Telefonie" umfasst Unified Communication & Collaboration, IP-Telefonie inkl. Cloud-Telefonie.

Channel Excellence Award 1. Starface (1) Preferred Vendor 2. 3CX (2) 3. Agfeo (-) 4. Auerswald (5) 5. Cisco (-) 6. Yealink (7) 7. Snom (3) 8. Peoplefone (-) 9. Panasonic (-) 10. Swyx (Enreach) (-) 11. Gigaset (4) 12. Atos Unify (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.