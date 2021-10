Die SF Technologies Gruppe hat die Estos GmbH aus Starnberg übernommen. Zum Kaufpreis haben die Beteiligten keine Angaben gemacht. Der UCC-Spezialist Estos agiert ab sofort unter dem Dach der SF Technologies Gruppe und damit als Schwestergesellschaft der ebenfalls so aufgestellten Unternehmen Starface und Teamfon. Die Estos-Geschäftsführer Christoph Lösch und Florian Bock sind weiterhin für die Leitung von Estos verantwortlich.

"Mit Estos stößt ein etablierter Unified-Communications-Software-Hersteller mit starker Marktpräsenz und tiefem Marktverständnis zu unserer Gruppe - eine strategische Verstärkung auf Augenhöhe, von der wir alle profitieren werden", sagt Florian Buzin, CEO von Starface. Die flexible und offene Software von Estos eröffne "viele spannende Integrationsoptionen" und bringe Starface seinem Ziel, die einfachste und bedienfreundlichste TK-Lösung auf dem Markt zu bieten, einen entscheidenden Schritt näher.

"In der Gruppe können wir ab sofort ein breites und perspektivisch gut integriertes Portfolio an Kommunikations-Produkten und Diensten anbieten, welches sich dadurch auszeichnet, dass es in Deutschland entwickelt und über ein äußerst qualifiziertes Partnernetzwerk vertrieben wird", fasst Buzin zusammen. Insgesamt umfasst die Gruppe fast 250 Mitarbeiter. Davon beschäftigt Starface circa 130, bei Estos arbeiten rund 100 Personen und rund 15 Personen sitzen bei dem erst im September zur Gruppe hinzugekommenen Teamfon in München.

Im Tagesgeschäft ändert sich für Estos nichts

"Wir freuen uns sehr darauf, unsere Synergiepotenziale im Detail auszuloten und gemeinsam den Grundstein für kontinuierliches, nachhaltiges Wachstum zu legen", bekräftigt Estos-Geschäftsführer Florian Bock. "Starface als UCC-Anbieter und Estos als CTI-Spezialist passen hervorragend zusammen. Unsere Portfolios und Kompetenzen sind hochgradig komplementär - und unsere Unternehmenskultur und Mentalität weitgehend deckungsgleich." Das sei eine hervorragende Ausgangsbasis, um künftig gemeinsam aufzutreten.

Durch die Akquisition soll sich im Tagesgeschäft weder für die Kunden noch für die Mitarbeiter der frischgebackenen Schwestergesellschaften viel ändern. "Da alle Mitarbeiter von Estos an Bord bleiben, stehen den Kunden auch weiterhin alle bekannten Ansprechpartner unter den gewohnten Kontaktdaten an den gewohnten Standorten zur Verfügung", verspricht Estos. Allerdings soll für die angestrebte Integration der Produkte im Hintergrund der fachliche Austausch zwischen den Abteilungen und Standorten intensiviert werden.

Starface-Chef Buzin weist ausdrücklich auf die bei allen drei Schwestergesellschaften vorhandene Inhouse-Entwicklung und Lösungskompetenz hin. "Durch die Kombination ihrer technischen und vertrieblichen Kompetenzen können alle Portfolios weiterentwickelt werden und die Gruppe wird ihr Standing im Markt signifikant ausbauen. Dies erhöht den Kundennutzen und generiert Mehrwerte für alle Stakeholder. Insbesondere den Channel-Partnern der Unternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten und Marktchancen", blickt Buzin in die Zukunft.

Mehr zum Thema

Starface übernimmt Teamfon

Interview mit Starface-Geschäftsführer Jürgen Signer

Starface will Partnersuche intensivieren

Starface und Securepoint arbeiten enger zusammen