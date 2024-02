Mit einer Roadshow im März und April will Starface Nähe zu seinen Fachhandelspartnern zeigen. Die Veranstaltungsreihe wird von sieben Technologiepartnern unterstützt und bietet begleitende Support-Workshops sowie mit einem Auftritt von Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat respektive LinkedIn-Experte Mark Schulze auch einen Blick über den technischen Tellerrand.

Los geht's am 12. März in Wien. Nach Stationen in Luzern, Essen, Hamburg, München und Bayreuth schließt der UCC-Hersteller seine Rundreise dann am 25. April zuhause in Karlsruhe ab.

Mit an Bord sind diesmal Als Technologiepartner sind 2024 Gigaset-Käufer Snom, Gigaset selber, Securepoint, das zur Starface-Familie gehörende Estos, das auf Starface-Telefonanlagen spezialisierte Unternehmen O-byte aus Münster, Dienstleister Fluxpunkt aus Nürtingen und Telecom Behnke, Spezialist für Freisprechtelefone. Sie werden im Rahmen der Veranstaltungen ebenfalls ihre technologischen Neuheiten präsentieren.

Vertriebs-Coach oder LinkedIn-Experte

An den Veranstaltungen in Hamburg, Bayreuth und Karlsruhe würzt die Veranstaltung zudem ein Auftritt von Vertriebs-Coach Jürgen Dagutat, an dem Termin in Hamburg erklärt LinkedIn-Experte Mark Schulze, Gründer und CEO des "Social Selling Club" wie erfolgreiche Selbstpräsentation im Business funktioniert.

Support-Workshops wieder im Programm

Flankierend zum Vortragsprogramm bieten Experten aus dem Starface Customer Care Center in jeder Stadt einen Support-Workshop an. Sie geben Teilnehmer Einblicke in die Themen Starface Support-Log, Asterisk und Starface Cloud Infrastruktur. Bei Bedarf kann man sich zudem mit den Support-Verantwortlichen vor Ort über offene Support-Cases austauschen.

Die Roadshow-Termine beginnen jeweils um 11 Uhr 30 Uhr und enden gegen 18 Uhr, die Workshops beginnen um 13 Uhr. Die Teilnahme an Roadshow und Workshops ist für Starface-Partner kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

