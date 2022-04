Ab dem 02. Mai 2022 steht Anwendern die "Starface MS Teams Integration" zur Verfügung. Damit können Kunden der Starface GmbH aus der bestehenden Microsoft Teams-Umgebung heraus auf die UCC-Features der TK-Anlage zuzugreifen. Weiterhin werden die Präsenz- und Ruflisteninformationen zusammengeführt.

IP-Telefonie direkt aus MS Teams starten

Das vom langjährigen Starface-Partner Fluxpunkt entwickelte Tool erlaubt Anrufe per Mausklick aus der MS-Teams-Oberfläche heraus zu initiieren. Aufgebaut wird das Gespräch dabei über den Call Manager der Starface-App, der als Softphone auch die Funktionstasten, Ruflisten und Präsenzinformationen der Telefonanlage in Teams bereitstellt. So lassen sich zahlreiche Leistungsmerkmale wie Halten, Weiterleiten, Konferenzen, Call2Go, Aufzeichnungen und vieles mehr während des Gesprächs aktivieren.

Sämtliche ein- und abgehenden Gespräche werden auch weiterhin über die Starface-Telefonanlage und die dort hinterlegten SIP-Trunks geroutet. Damit können auch bei der Telefonie über Microsoft Teams führende Provider ausgewählt werden ohne die bestehende Konfiguration anpassen zu müssen.

Nahtlose Integration in die vorhandene TK-Umgebung

Da die MS Teams Integration vollständig aus Software basiert, ist keine Einbindung zusätzlicher Hardware-Komponenten erforderlich. Die Lizenzierung der Lösung richtet sich nach der Anzahl der Benutzer und kann variabel angepasst werden. Vorhandene Infrastrukturkomponenten und Integrationen, wie die DECT-Umgebungen oder Faxgeräte, werden ebenso wie die Starface-Konfiguration beibehalten.

"In der dynamischen Arbeitswelt von heute sind Mitarbeiter mehr denn je auf leistungsfähige Collaboration-Funktionalitäten angewiesen. In der Praxis haben die meisten Unternehmen aber nach wie vor mehrere Insellösungen im Einsatz - und wenn multiple Presence-Management-Tools, Ruflisten und Kalender gepflegt werden müssen, bleibt der Mehrwert auf der Strecke", erklärt Florian Buzin, CEO von Starface. "Mit unserer neuen 'Integration für Microsoft Teams' führen wir Starface und Teams ganz einfach in einer durchgängigen Oberfläche zusammen. So bleiben verteilte Teams plattformübergreifend über den Status ihrer Kollegen im Bilde - und können zeitgemäß zusammenarbeiten."

Mehr zum Thema Microsoft Teams-Integration erfahren interessierte Reseller beim Vertrieb der Starface GmbH und unter diesem Link.