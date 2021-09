Die Teamfon GmbH und die Starface GmbH agieren künftig als Schwestergesellschaften unter dem Dach der SF Technologies Holding. Teamfon-Geschäftsführer Thomas Weiß leitet auch weiterhin die Geschäfte der Münchener und ergänzt als vierter Starface-Geschäftsführer das Team von Florian Buzin, Barbara Mauve und Jürgen Signer.

Teamfon entwickelt und vermarktet eine Multi-Mandanten- und Whitelabel-Plattform für Cloud-Telefonie in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Lösung werde künftig als Starface Whitelabel auch in das Portfolio von Starface eingebunden. Für bestehende Teamfon-Kunden soll sich zunächst nicht viel ändern, da sämtliche Mitarbeiter übernommen wurden und die Ansprechpartner wie bisher zur Verfügung stehen. Darüber hinaus plant Starface den Standort München auszubauen.

Teamfon-Plattform als Cloud-Migrationsbeschleuniger

„Wir freuen uns sehr darauf, Teamfon in der Starface Familie willkommen zu heißen. Die Whitelabel-Lösung ist eine hervorragende Ergänzung unseres Cloud-Portfolios, und die neuen Kollegen eine mehr als willkommene Verstärkung unseres Teams“, erklärt Starface CEO Florian Buzin. „Über diese operativen Aspekte hinaus ist die Akquisition aber vor allem eine wichtige strategische Weichenstellung: Die innovative Multi-Mandanten-Plattform von Teamfon wird uns dabei helfen, unseren Footprint national und international nachhaltig zu vergrößern und unser Business noch schneller in die Cloud zu verlagern. Beides bringt uns unserem erklärten Ziel, einem Marktanteil von zehn Prozent in zehn Jahren, einen großen Schritt näher.“

„Starface und Teamfon passen als zwei inhabergeführte, fest in Deutschland verwurzelte Unternehmen mit hochgradig komplementären Portfolios in vieler Hinsicht hervorragend zusammen“, erklärt Starface-Geschäftsführer Jürgen Signer. „Unsere Technikteams können es schon jetzt kaum erwarten, einen Blick in die Trickkiste der neuen Kollegen zu werfen und ich bin mir sehr sicher, dass es unseren beiden Communities ganz ähnlich gehen wird.“

„Mit dem gemeinsamen Portfolio von Starface und Teamfon können unsere Channel-Partner sämtliche Anforderungen an eine moderne Cloud-basierte UCC-Umgebung abbilden – und damit in ganz neuen Märkten punkten“, ergänzt Signer.

„Teamfon bietet kleinen und mittelständischen Betrieben heute eine der flexibelsten, einfachsten und wirtschaftlichsten Multi-Mandanten-Plattformen auf dem Markt“, erklärt Thomas Weiß, Geschäftsführer von Teamfon. „Mit einem starken Partner wie Starface an unserer Seite sind wir jetzt wesentlich besser aufgestellt, um erfolgreich weiter zu wachsen – und profitieren überdies von vielen weiteren Synergien: etwa beim Ausbau des Partnernetzes, beim gemeinsamen Einkauf oder bei der Weiterentwicklung unserer Produkte.“

Gemeinsame Premiere auf dem Partnerkongress

Für ihren ersten gemeinsamen Auftritt haben sich die Schwesterunternehmen den diesjährigen Starface-Partnerkongress im Europa-Park Rust am 6. und 7. Oktober 2021 ausgesucht. Die Teilnahme am Branchentreff steht allen Starface-Partnern nach Registrierung unter diesem Link kostenlos offen. Dort finden sich auch die Hinweise und Regeln zum Hygienekonzept des Veranstalters.