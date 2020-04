Eigentlich sollte die neue Videomeeting-Plattform Starface Neon des Karlsruher Herstellers von Lösungen für die IP-Telefonie Starface erst im 2020 erscheinen. Aufgrund der Corona-Krise und dem von ihr ausgelösten hohen Bedarf an Lösungen zum Video-Conferencing hat das Unternehmen den Launch jedoch nach vorne verschoben. Der Cloud-basierte Service steht seit kurzem in einer Public-Beta-Version bis zum 30. Juni dieses Jahres kostenlos zur Verfügung.

Mit Starface Neon lassen sich nach Angaben des Herstellers Videomeetings mit bis zu 16 Teilnehmern durchführen. Auch Screensharing sei möglich. Anders als das wiederholt in die Kritik geratene Zoom wird Starface Neon in Deutschland gehostet. Laut Anbieter wird die gesamte Kommunikation zudem lückenlos mit TLS (Transport Layer Security) verschlüsselt.

Der gesamte Dienst ist Cloud-basiert. Auf Nutzerseite bestehe deswegen kein Installations- und auch nur ein minimaler Wartungsbedarf. Zur Verwendung genügt der Browser (Mozilla Firefox ab Version 65 oder Google Chrome ab Version 72). Als Nutzersprachen unterstützt Starface Neon bislang Deutsch, Englisch und Französisch. Teilnehmer sollten aber mit mindestens 6 MBit/s im Downstream und 3 MBit/s im Stream mit dem Internet verbunden sein.

Im Laufe der Public Beta will das Unternehmen die Funktionen kontinuierlich erweitern. So plant Starface einen Vollbildmodus sowie die Erhöhung der maximal möglichen Teilnehmerzahl. Auch wichtige Funktionen wie ein Schutz durch Passwörter, Einladungen per E-Mail sowie Chats stehen noch aus.



Man habe den eigentlich für Sommer geplanten Launch vorgeschoben, weil "Unternehmen ihren Betrieb derzeit über Home Offices und Mobile Worker aufrechterhalten müssen", sagt Starface-Geschäftsführer Florian Buzin. "Dabei sind sie auf zuverlässige und unkomplizierte Kommunikations- und Collaboration-Lösungen ohne großen Installationsaufwand angewiesen."

