Das Metaverse ist gekommen, um zu bleiben. Ob Sie nun ein großer Fan sind oder glauben, dass Zuckerberg alles vor die Wand fährt - viele Verbraucher und Unternehmen sehen eine große Zukunft für diese virtuelle Plattform. Doch während wir mit Spannung diese neue digitale Welt erwarten, bleibt eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wie wird das alles miteinander verbunden sein?

Das Metaverse entwickelt sich erst noch

Es gibt viele Spekulationen über das Metaverse, nachdem der führende Tech-Gigant Facebook Pläne angekündigt hat, sich in das Metaverse umzuwandeln, und Zuckerberg es als die Zukunft des Internets bezeichnet. Obwohl das Metaverse noch zu unfertig ist, um definiert zu werden, wird es Gerüchten zufolge einer sozialen Plattform für virtuelle Realität entsprechen, die sowohl die virtuelle als auch die reale Welt einbezieht. Und wir dürfen gespannt sein, wie viele Tech-Giganten hier eine Vorreiterrolle übernehmen.

Es ist schwer, "Metaverse" nicht als eine Art Buzzword zu betrachten. Die meisten Leute würden sich schwertun, es zu definieren. Die steigende Popularität von Kryptowährungen und der Hype um NFTs hat die Definition nur noch schwieriger gemacht, da verschiedene Zukunftsforscher, Venture Capital-Geber und Tech-Mogule darum wetteifern, ihren eigenen Platz in diesem Sektor zu finden.

Trotz seines futuristischen Charakters wurde der Begriff "Metaverse" bereits vor etwa 30 Jahren, 1992, von dem Science-Fiction-Autor Neal Stephenson eingeführt, um eine virtuelle Welt zu beschreiben, die parallel zur realen Welt existiert.

In dem Projekt Decentraland wird das Potenzial des Metaverses in der heutigen Zeit aufgezeigt. Es erweckt es zum Leben, indem es den Verkauf von Kunstwerken, virtuellen Immobilien und NFTs in einer virtuellen Realität mit einem eigenen personalisierten Avatar ermöglicht. Es ist jedoch noch ein weiter Weg, bis das Metaverse wirklich nah an der Realität ist, da viele Projekte noch Jahre hinter den Grafik-Standards moderner Videospiele zurückliegen und die Interaktion auf den Plattformen eher begrenzt ist.

Das Metaverse und die Netzbetreiber

Einer aktuellen Studie zufolge wird ein Viertel der Menschen bis 2026 mindestens eine Stunde pro Tag im Metaverse verbringen, und 30 Prozent der Unternehmen werden Produkte und Dienstleistungen im Metaverse anbieten. Da das Metaverse einen großen Anteil an unserem täglichen Leben haben wird, ist es wichtig, dass die Technologie in der Lage ist, es mit einer bereits eingerichteten, verbesserten Netzinfrastruktur zu unterstützen. Wir können diesen Sprung zum Beispiel mit Smartphones vergleichen. Vor einem Jahrzehnt waren die Telefone sperrig und begrenzt, verglichen mit den papierdünnen Möglichkeiten, die sie heute haben. Für das Metaverse wird ein ähnlicher Technologiesprung erwartet, allerdings in viel kürzerer Zeit, was bedeutet, dass der Netzinfrastruktur dringend Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.

Das Metaverse wird eine enorme Menge an Bandbreite verbrauchen und das Netz stark beanspruchen. Es ist unwahrscheinlich, dass viele Haushalte über Breitbandgeschwindigkeiten verfügen, die für das Metaverse ausreichen, da es die bisher anspruchsvollste Anwendung ist. Telekommunikationsunternehmen verkaufen Breitbandanschlüsse oft mit asymmetrischen Informationen an die Kunden und werben mit der Gesamtgeschwindigkeit als Spitzendurchsatzgeschwindigkeit (die Geschwindigkeit, mit der die Leitung an den Rand des Netzes des Internetanbieters angeschlossen wird). In Wirklichkeit werden Breitbandverbindungen nicht durchgängig mit dieser Geschwindigkeit betrieben, außerdem sind sie oft überlastet, was dazu führen kann, dass die Geschwindigkeiten je nach aktueller Nachfrage variieren.

Die Pandemie offenbarte einen entscheidenden Mangel bei den Breitbandanbietern, der zuvor nicht erkannt worden war. Da es immer mehr Freizeit und wenig zu tun gab, nutzten viele Anwender das Internet, um Videos hochzuladen, wobei festgestellt wurde, dass die Upload-Geschwindigkeiten im Vergleich zu den Download-Geschwindigkeiten drastisch schwanken.

Nach Angaben der Ofcom liegt die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit bei 80 MBit/s, die Upload-Geschwindigkeit jedoch nur bei 21 MBit/s. Während die meisten Verbraucher vor der Pandemie, einer neuen Ära des hybriden Arbeitens, die Anwendungen, Tools für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und Videokonferenzen erfordert, nur gestreamt haben, hat der Datenverkehr beim Hochladen zugenommen. Es wird erwartet, dass das Metaverse größtenteils auf Downloads angewiesen sein wird. Ein Teil davon wird jedoch auch Uploads erfordern, was die Breitbandanbieter erheblich belasten wird, da die Geschwindigkeiten konsistent und zuverlässig sein müssen, um dem Erlebnis des Multiversums gerecht zu werden.

Allein die Pandemie verursachte einen problematischen Anstieg der Breitband-Nachfrage bei den Anbietern. Auch wenn sich diese Situation inzwischen entspannt hat, ist damit zu rechnen, dass im Metaverse das Gleiche passieren wird, nur in einem größeren Maßstab, der sich möglicherweise nicht so effizient stabilisiert.

Der Grund dafür ist ein Kapazitätsmangel zwischen dem Zugangsnetz und den Content-Delivery-Netzen (CDNs), um die Spitzenlast der Verbraucher zu bewältigen. Je mehr Verbraucher das Netz gleichzeitig nutzen, desto langsamer wird das Netz und desto weniger realitätsnah erscheint das Metaverse. Da es unpopulär wäre, die Kosten für Breitband zu erhöhen, ist unklar, woher die für die Erhöhung der Breitbandkapazität erforderlichen Mittel kommen sollen.

Die Lösung für das Metaverse: Disaggregation

Disaggregation bedeutet, dass die Netzsoftware getrennt von der Hardware eingesetzt wird. Die Netzbetreiber haben ihre Netze bislang mit monolithischen Systemen aufgebaut, die Software und Hardware von einem einzigen Anbieter integrieren. Dadurch sind sie nicht nur an einen Anbieter gebunden, sondern geraten auch in einen Teufelskreis aus langsamem und teurem Hardwareaustausch.

Die Disaggregation ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen, die beste Hardware und Software unabhängig voneinander auszuwählen und einzusetzen. Disaggregierte Systeme können viele Funktionen im Netz eines Telekommunikationsunternehmens ersetzen, von Core- und Edge-Routern bis hin zu Broadband Network Gateways.

Ermöglicht wurde dieser Wandel durch das Aufkommen großvolumiger, kostengünstiger Netzwerkchips, die als "Merchant Silicon" bekannt sind. Mit diesem "Merchant Silicon" lässt sich eine neue Kategorie leistungsfähiger, kostengünstiger "Bare-Metal"-Switches bauen, die oft auf denselben ausgelagerten Fertigungslinien hergestellt werden, auf denen auch herkömmliche Router-Systeme produziert werden.

Diese Switches kosten nur einen Bruchteil der herkömmlichen Telco-Switches und Router, bieten aber die gleiche Leistung. Parallel zu dieser neuen Hardware-Bewegung wurde auch eine neue Generation von Netzwerksoftware entwickelt, die Bare-Metal-Switches in funktionsreiche IP/MPLS-Switches für Breitbandnetze verwandelt.

Die Disaggregation von Netzwerken wird die Telekommunikationsbranche auf die gleiche Weise verändern, wie AWS und Azure das Computing verändert haben. Disaggregierte Hardware und Software kann mit Zero-Touch-Provisioning innerhalb weniger Minuten bereitgestellt werden. Nach der Installation können Telekommunikationsunternehmen in einer einzigen offenen Betriebsumgebung arbeiten, anstatt ihre Teams in Systemen und Prozessen verschiedener Anbieter zu schulen. Außerdem kann die Kapazität jeder beliebigen Dimension eines disaggregierten Systems innerhalb von Minuten aufgerüstet werden, ohne dass die bestehende Infrastruktur aufgegeben werden muss.

Die Zukunft von Metaverse

Das Metaverse ist ein aufregendes neues Konzept, das jedoch unsere Netze unglaublich belasten wird. Die Verbraucher haben hohe Ansprüche und erwarten ein realitätsnahes Erlebnis, was bedeutet, dass die Betreiber neue Wege zur Stärkung der Netze finden müssen. Die Disaggregation der Netze ist die Lösung für dieses Problem und wird eine reibungslose Reise in das Metaverse gewährleisten.