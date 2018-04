Die Bechtle AG feierte bei den Competence Days am 11. und 12. April 2018 in ihrer Neckarsulmer Zentrale Rekordmarken beim Veranstaltungsumfang wie auch bei den Teilnehmerzahlen. Mit 3.120 Besuchern war die Nachfrage stärker denn je und mit 90 aktuellen IT-Lösungsthemen so umfangreich wie noch nie in der Geschichte des Unternehmens. Das Event unter dem Motto "Digital Evolution" wurde von einer Ausstellung mit Experten der Bechtle Competence Center begleitet.

Die Competence Center sind spezialisierte Teams mit umfangreichem Know-how auf ihren jeweiligen Sachgebieten. Sie decken beispielsweise komplexe Themen wie etwa ERP, Collaboration, CAD oder 3D-Druck ab und bringen ihre Beratungs- und Serviceleistungen standortübergreifend in Kundenprojekte ein.

Zum Ziel der 14. Competence Days gehörte die praxisnahe Vorstellung aktueller Technologien für Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Im breit gefächerten Vortragsprogramm vermitteln traditionell Experten der Bechtle Gruppe sowie Partner aus Kundenkreis und Wissenschaft ihr Wissen an die Besucher.

Der Fokus lag in diesem Jahr auf flexiblen Datacenter-Infrastrukturen, dem Modern Workplace sowie dem Bereich IT-Security samt DSGVO. Neben zahlreiche Live-Demos mit Virtual-Reality-Anwendungen oder Whiteboards für den schulischen Einsatz, bestand auch die Möglichkeit, Fragen im Dialog mit den Experten zu vertiefen.

Ergänzend zu den jährlichen Competence Days in Neckarsulm bieten die Systemhäuser auch bei regionalen IT-Foren einen Überblick zu Technologien und dem Angebot der Gruppe. Zuletzt fanden solche Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, in der Schweiz sowie in Thüringen statt. 2018 sollen noch weitere Events in Frankfurt und Hamburg folgen, heißt es aus der Zentrale. (KEW)

