"Starke Typen - Mystisches Schottland", unter diesem Motto steht die Neuauflage des Lenovo-Teams bei TD Synnex. Die begehrten Hauptpreise, die jedes Jahr die Gewinner an ungewöhnliche Orte oder zu ungewöhnlichen Aktivitäten einladen, führen dieses Mal in den Norden der britischen Hauptinsel, nach Schottland.

Zuvor gilt es, die ausgeschriebenen Ziele zu erreichen. Die Kampagne startete ab sofort. Teilnehmer haben bis 31. Dezember 2024 die Chance, sich für Monatspreise, aber auch den Hauptgewinn zu qualifizieren. Als Hauptgewinn winken 18 Partnern Einladungen für eine dreitägige Incentivereise nach Schottland.

Geheimnisvolles Edinburgh

TD Synnex und Lenovo laden die erfolgreichsten Abenteurer in das Land von William Wallace, Sean Connery und Alexander Fleming ein. Hier stehen Edinburgh, die schottische Hauptstadt, die mit ihrer reichen Geschichte, Kultur, geheimnisvollen Aura und der Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen und mittelalterlichen Gebäuden verzaubert, auf dem Programm. Eine einzigartige Atmosphäre, die die Sieger der zwölften Auflage der Starke Typen-Challenge erwartet.

Auch in diesem Jahr nehmen die Teilnehmer an unterschiedlichen Challenges teil. Neu hinzugekommen ist die sogenannte "Datacenter InTouch Rallye", in der die Teilnehmer einen Mindestumsatz mit ISG InTouch-Orders über die drei Kampagnenquartale hinweg erreichen müssen. Welche einzelnen Challenges es gibt und wie sich Partner schon frühzeitig die Chance auf einen der Hauptgewinne sichern können, erfahren interessierte Fachhändler unter https://dach.tdsynnex.com/de/starke-typen/ .

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Vertriebspartner, die an einer der letzten Runden teilgenommen haben, müssen sich diesmal ebenfalls neu registrieren. Teilnehmer bekommen innerhalb von drei Arbeitstagen ihre individuellen Umsatzziele per Mail zugesandt, die durch den Kauf von Aktionsprodukten erreicht werden müssen.

