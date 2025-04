Eine Gruppe von 60 weiteren europäischen Technologie- und Digitalunternehmen - darunter Schwarz Digits und Leaseweb - hat den Brief (PDF) unterschrieben, den vor einigen Wochen bereits 100 CEOs der EuroStack-Initiative an Ursula von der Leyen und Henna Virkkunen (Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie) geschickt hatten.

Darin boten die Untzerzeichner an, sich aktiv an einer nachhaltigen Strategie für digitale Souveränität in Europa zu beteiligen. Neben zahlreichen Firmen gehören auch Organisationen wie der den Unionsparteien in Deutschland nahestehende netzpolitische Verein Cnetz und das auf den Aufbau gemeinsamer gemeinsamen Data Spaces fokussierte EU-Projekt Prometheus-X.

"Die Unterstützung der Industrie ist entscheidend für alle Initiativen, die unsere Autonomie und Resilienz stärken und unsere Demokratie an einem kritischen Wendepunkt verteidigen können", teilt EuroStack dazu mit. "Digitale/technologische Souveränität und Verteidigung gehören untrennbar zusammen in der neuen geopolitischen Realität. Die Lösung liegt nicht allein in KI-Fabriken - die Industrie muss gehört werden."

Ionos, Secunet und viele deutsche Verbände schon dabei

Die Idee von "EuroStack" entwickelten unter anderem Audrey Tang (ehemalige Digitalministerin von Taiwan), Meredith Whittaker (Präsidentin von Signal), die Wirtschaftswissenschaftlerinnen Cristina Caffarra und Francesca Bria (die das Konzept in einem Beitrag für die Bertelsmann-Stiftung erklärt hat), die Europaparlamentarierin Alexandra Geese und der KI-Aktivist Kai Zenner im September 2024 am Rande einer Konferenz des Europäischen Parlaments im September 2024 zur digitalen Unabhängigkeit für Europa.

Den ursprünglichen Brief hatten aus Deutschland unter anderem Ionos, Secunet, Grün Software, Open Xchange, Univention sowie der Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi), die German AI Association, die Open Source Business Alliance (OSBA) und der Startup Verband unterzeichnet. Auch europäische Schwergewichte wie OVHcloud, Sopra Steria und Airbus gehörten zu den Unterzeichnern.

