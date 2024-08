Die Ceconomy AG hat im dritten Quartal ihres Geschäftsjahres 2023/24 den Umsatz um 6,6 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gesteigert. In den bisherigen neun Monaten des Geschäftsjahres kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf 17,1 Milliarden Euro.

In zehn von elf Ländern, in denen Ceconomy tätig ist, habe man Marktanteile gewonnen - auch in Deutschland. Hier verbesserte sich auch die Profitabilität. Außerdem läuft in Deutschland gerade die Integration ausgewählter Gravis-Filialen. Damit will soll das "kompakte Smart-Store-Format" auch in Deutschland ausgebaut werden.

In der Schweiz soll die Flächenpräsenz durch die Übernahme von 20 Melectronics-Märkten von der Migros erhöht werden. Der erfolgreiche Abschluss dieser Übernahme ist von der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Mit der wird im Herbst 2024 gerechnet.

Online-Geschäft legt um 9,7 Prozent zu

Gut entwickelt hat sich im dritten Quartal auch das Online-Geschäft. Es legte in allen Regionen zu. Der Anstieg lag insgesamt bei 9,7 Prozent und kletterte damit auf 1 Milliarde Euro. Der Online-Anteil des Konzerns beträgt damit nun 24,2 Prozent.

Der Services & Solutions-Umsatz erhöhte sich um 18,1 Prozent auf 348 Millionen Euro. Zu dem Bereich gehören zum Beispiel Garantieverlängerungen und Mobilfunkverträge. Auch das neue Angebot der Direktlieferung in Kooperation mit Uber in Großstädten werde von den Kunden "sehr gut angenommen".

Marktplatz-Umsatz verdoppelt sich

Auch das Marketplace-Angebot von MediaMarktSaturn entwickelt sich erfreulich: Der Gesamtumsatz dort verdoppelte sich im dritten Quartal. Ende Juni waren 1.470 Verkäufer mit insgesamt über 1,6 Millionen Produkten auf der Plattform vertreten.

Seit Mai 2024 pilotiert MediaMarktSaturn zudem in Tübingen einen Pop-Up-Store, in dem wiederaufbereitete Geräte von Marketplace-Anbietern aus der Onlinewelt auf die physische Verkaufsfläche gebracht werden.

Eigenmarken wachsen stark auf niedrigem Niveau

Kräftig zugelegt haben auch die Eigenmarken. Dazu zählen Peaq, ISY, Koenic und ok. Im dritten Quartal stieg der Umsatz damit um 22 Prozent. Gut lief es hier bei "Weißer Ware" vor allem bei Mikrowellen, bei "brauner Ware" vor allem bei Fernsehgeräten. Generell hat das Wachstum des Absatzvolumens zur Steigerung beigetragen. Der Anteil der Eigenmarken am Umsatz lag bei knapp 3 Prozent und war damit so hoch wie nie.

Auch der Bereich Retail Media entwickelte sich bei MediaMarktSaturn im dritten Quartal positiv. Dabei bietet der Händler Herstellern Möglichkeiten, ihre Produkte innerhalb seines Online-Shops besonders hervorzuheben und zu bewerben. Das Angebot wurde im Mai noch einmal erweitert

