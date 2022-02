Die Steigerungsraten, die das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Canalys faltbaren Smartphones bescheinigt, klingen beeindruckend: Von 2019 bis 2024 rechnen die Analysten mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 122 Prozent. Allerdings waren die Verkäufe 2019 noch auf einem vergleichsweisen niedrigen Niveau, was hohe Wachstumsraten einfacher macht.

Laut Canalys wurden 2021 weltweit 8,9 Millionen Smartphones mit faltbarem Display abgesetzt. Damit wuchs das Segment trotz der hohen Durchschnittspreise um 148 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der gesamte Smartphone-Markt verzeichnete im Vergleich lediglich sieben Prozent Wachstum. Marktreiber war den Analysten zufolge überwiegend Samsung.

Für Runar Bjørhovde, Research Analyst bei Canalys, befeuert hauptsächlich der Wunsch der Kunden nach einem großen Display den Markt. "Da die Verbraucher ständig auf der Suche nach einer besseren Erfahrung auf ihren alltäglichen Mobilgeräten sind, wurde die Messlatte jetzt durch mehr Produktivität und Unterhaltung der größeren Darstellungsmöglichkeiten noch höher gelegt", meint der Analyst.

Schub für das High-End-Segment

Zudem steigt der Druck auf die Hersteller, mit neuen Geräten den Markt zu befeuern: "Faltbare Formfaktoren stellen eine wichtige Differenzierung für Anbieter dar, um den Smartphone-Absatz anzukurbeln", erläutert Canalys-Analyst Toby Zhu. Diese Geräte seien insbesondere für Early Adopters und High-End-Nutzer interessant. Gerade im Android-Segment muss Kunden etwas Neues geboten werden, damit sie bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Laut Canalys ist der Absatz von Android-Geräten mit Stückpreisen über 800 Dollar im Vergleich zu 2019 um 18 Prozent zurückgegangen, während die teuren iOS-Geräte gleichzeitig um 68 Prozent zugelegt haben. "Google und die großen Android-Gerätehersteller werden ihre Investitionen in differenzierte Hardware und in die damit verbundenen Nutzerfreundlichkeit verdoppeln müssen, um für High-End-Kunden attraktiv zu bleiben", fordert Canalys-Experte Zhu.

Laut Amber Liu, Research Analyst bei Canalys, sind die Grundlagen dafür gelegt: "Glücklicherweise hat sich das Marktumfeld für faltbare Geräte in den letzten Jahren dank Samsung schnell entwickelt", meint sie. Es gebe eine wachsende Zahl von Lieferanten für faltbare Displays, Scharniere und andere Schlüsselkomponenten. Zudem arbeiten die Hersteller an neuen Techniken und Lösungen, während die Preise sinken. Neben den neuen Formfaktoren und Features der Hardware müssen Hersteller auch in Software investieren, da Darstellung und Funktionalität von Apps auf faltbaren Produkten häufig nicht optimal sind.

Im vergangenen November hat Google auf dem Android Dev Summit viele neue Funktionen für Entwickler von faltbaren und Dual-Screen-Apps vorgestellt. Damit wurden für diese Kategorie die entscheidenden Weichen gestellt. So rechnen die Experten in absehbarer Zeit mit wesentlichen Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit. "Die großen Smartphone-Hersteller bereiten sich auf den Wettbewerb in dieser Kategorie vor, die ein wichtiger Bestandteil ihres High-End-Portfolios werden wird", prognostiziert Lui. Die Canalys-Experten gehen davon aus, dass bereits im laufenden Jahr eine Fülle neuer faltbarer Modelle auf den Markt kommen werden. Dabei werden die Hersteller versuchen, sich beim Preis und den Formfaktoren wie Gewicht oder Dicke der Smartphones zu unterbieten.

