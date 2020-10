Mit Stefan Buchberger übernimmt ein erfahrener Manager die Leitung von Vertrieb und Marketing bei Toplink, einem der größten Betreiber von Cloud-Telefonsystemen in Deutschland. Das Unternehmen aus Darmstadt hat den Arbeitsplatz "to go" entwickelt und bietet sichere Telekommunikation über das Internet und Collaboration-Tools bis zur Anbindung an Microsoft Office 365 und Microsoft Teams.

Das mobile Büro ist so mit allen wichtigen Funktionen auf jedem Endgerät nutzbar und funktioniert in über 60 Ländern. Damit zählt Toplink zu den Gewinnern des derzeit stattfindenden, raschen Wechsels in die neue, die durch Homeoffice und mobile Arbeitsplätze gepräge Arbeitswelt und erfährt je nach Produkt eine Wachstum von bis zu 30 Prozent. "Das muss unsere Personalstruktur auch reflektieren, weswegen wir uns über den Eintritt von Stefan Buchberger sehr freuen", sagt Jens Weller, Geschäftsführer des Telekommunikationsunternehmens.

Diplom-Ingenieur Stefan Buchberger startete seine Laufbahn nach einem Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik bei Hewlett-Packard als Account- und Marketing-Manager. Zuletzt verantwortete war er dort Global Integrated Marketing Manager der HP Enterprise Group. Nach 17 Jahren bei HP wechselte Buchberger als Director Marketing Central & Eastern Europe zur D-Link Deutschland. Dort brachte er seine Erfahrungen in die Entwicklung einer ganzheitlichen Marketingstrategie ein. Zuletzt bekleidete Buchberger die Position des Head of Marketing and Communications beim Darmstädter KI-Spezialisten Intelligent Views.

Mehr zum Thema: Hürden bei der Einführung von Microsoft Teams

"Toplink erfüllt wie kein anderes Unternehmen den aktuellen und nachhaltig wachsenden Bedarf nach dem vollständig mobilen Arbeitsplatz. Mit diesem Modell können Unternehmen auf Mausklick alle Mitarbeiter ins Homeoffice senden und trotzdem mit allen wichtigen Anwendungen und vor allem Telekommunikation über das eigene SIP-Trunk-Netz ausstatten", sagt Stefan Buchberger über seinen neue Arbeitgeber.

Toplink betreibt seine Dienste ausschließlich in deutschen Rechenzentren. Als einer von wenigen Anbietern in Deutschland schützt Toplink alle Kundenanschlüsse automatisch und permanent vor Gebührenmissbrauch. Das Portfolio reicht von Lösungen für Großunternehmen und Mittelständler bis zu Toplink-Express, einem Online-Portal für Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen, über das sich ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt. Telefonkonferenzen lassen sich mit dem Toplink-Dienst MyTelco innerhalb weniger Minuten einrichten.

Auch interessant: Open Source treibt das UCC-Business im Channel an