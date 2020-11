Tim Kartali, Head of Channel Sales bei Ionos Cloud, durfte mit Stefan Corvers ein neues Mitglied in seinem Team begrüßen. Corvers wird von Bonn aus die Beziehung zu neuen Partnern aufbauen und zu bestehenden vertiefen. Er vertritt Ionos Cloud dabei in Bezug auf alle vertriebsorientierten Aktivitäten, einschließlich Marketing, Werbung, Werbeaktionen und Verkaufstrainings. Corvers war zuletzt bei HP in Ratingen als Midmarket Account Manager Computing & Printing sowie Computing + Security beschäftigt.

"Als ein 'Kind' des Channels steht für mich heute wie vor 20 Jahren das Partner-Business an erster Stelle. 'Vertrieb am Vertrieb' ist die Devise auch jetzt bei Ionos Cloud", sagt Corvers gegenüber ChannelPartner. "Ich bin sehr stolz und glücklich, mit Stefan Corvers den nächsten Hochkaräter für unser Vertriebsteam gewonnen zu haben", erklärt Tim Kartali. "Er bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Channel sowie im Endkunden-Vertrieb im Mittelstand sowie sehr wertvolle Kontakte mit."

Vor seiner Zeit bei HP sammelte Corvers Erfahrung im Vertrieb unter anderem bei Bechtle, H&G in Bonn und IT-Haus. Bei Bechtle war er - offensichtlich sehr erfolgreich - von 2016 bis zu seinem Wechsel zu dem Hersteller 2018 für den Aufbau eines Vertriebsnetzwerks für HP innerhalb der 12 Bechtle-Systemhäuser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zuständig. Zuvor hatte Corvers sich bei der Hansen & Gieraths EDV Vertriebsgesellschaft - bekannter als H&G - intensiv mit dem Drucker- und Kopierer-Vertragsgeschäft auseinandergesetzt.

In die IT-Branche kam der gelernte Industriekaufmann 1999 als Projektmamager und Angesteller im Customer Service bei Compugroup. Von 2005 bis 2014 war er bei IT-Haus. Dort war er zuletzt als Head of Customer Service für den Auf- und Ausbau der Kundenserviceinfrastruktur, die Steuerung der Kundenserviceprozesse sowie der Eskalations- und Qualitätssicherungsprozesse und den Ausbau der Herstellerkontakte zuständig.

