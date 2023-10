Bereits seit dem 1. Oktober 2023 leitet Stefan Fritz das Sophos-Channel-Team in DACH und Osteuropa. Sein Chef ist Sven Janssen, VP Sales bei Sophos EMEA Central.

Nachdem Stefan Fritz im April 2022 die Leitung des Sophos-Channels in Deutschland übernommen hatte, fällt nun auch die Führung des Außen- und Innendienstes in Österreich und der Schweiz sowie Osteuropa in seine Verantwortung. Er ist bereits seit 2015 ein Teil des Sophos-Teams. Davor war er über siebeneinhalb Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen bei Dell tätig.

Sein Chef Sven Janssen ist von dieser Personalie voll überzeugt: "Unser EMEA-Central-Team ist mit Stefan Fritz an der Spitze nun perfekt aufgestellt und kann individuell auf die Bedürfnisse jeder Region eingehen." Und weiter: "Bereits seit acht Jahren steht Stefan für hundertprozentigen Channel-Fokus und lebt damit eine unserer wichtigsten Maximen vor. Entsprechend ist die erneute Beförderung nur konsequent und wir profitieren noch umfangreicher von seiner außerordentlichen Vertriebserfahrung und seiner erfolgreichen Umsetzung unserer Channel-Strategie.



Mehr zu Sophos:

Access Points mit Wi-Fi-6/6E

MDR-Services erweitert

Entlassungen

Microsoft Defender um MDR-Funktionen erweitert

Partner bem EM-Finale 2024

Mehr Personalmeldungen hier