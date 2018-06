Vertriebsspezialist Stefan Kovacs verantwortet seit Anfang April 2018 als Director Sales & Marketing die Aktivitäten der CCT Deutschland GmbH in EMEA. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Kundenentwicklung auch der Aus- und Aufbau von Partnerschaften mit Anbietern von Technologie- und Cloud-Lösungen.

Stefan Kovacs verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing. Vor seinem Wechsel zu CCT verantwortete er als Regional Director Sales and Business Development den Vertrieb des Lösungsanbieters Teleopti in der DACH-Region. Weitere Stationen des gelernten Diplom-Ingenieurs (FH) waren leitende Positionen bei Unternehmen wie Nice Systems, Interactive Intelligence, Tieto oder Avaya.

"Mit Stefan Kovacs haben wir einen ausgewiesenen Contact Center Experten mit einem starken Netzwerk gewonnen", erklärt CCT-Geschäftsführer Uwe Kreuter. "Er verfügt über umfangreiche Vertriebs- und Beratungserfahrung sowie fundierte Technologiekenntnisse. Er kennt unser Marktumfeld seit vielen Jahren und ist deshalb hervorragend geeignet, um eine stärkere Sichtbarkeit im Markt zu erreichen und unser Wachstum in der Region mit voranzutreiben."

"Ich kenne CCT seit über 10 Jahren und sehe das Unternehmen sehr gut aufgestellt als Integrator und Softwarehaus im Bereich Customer Experience. Dazu kommt, dass die CCT eigene Applikationen entwickelt. So sind wir besonders schlagkräftig und flexibel und können schnell auf Kundenanforderungen reagieren", ergänzt Stefan Kovacs. "Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung dazu beizutragen, diesen Erfolg unter Beibehaltung einer klaren Fokussierung auf das Thema Omni-Channel weiter auszubauen."

