Seit dem 1. August 2017 ist Stefan Renzewitz der neue Head of Group Talent Acquisition bei der Computacenter AG & Co. oHG. Der 43-jährige verantwortet in der neu geschaffenen Position den Aufbau und die strategische Weiterentwicklung des Recruitings in den Standorten des Unternehmens sowie für USA und Mexiko. Seine Schwerpunkte liegen laut Unternehmen in der Vereinheitlichung des Kandidatenmanagements sowie der Verschlankung von Bewerbungsprozessen.

Renzewitz, seit Ende 2016 als Recruiting-Chef für Deutschland bei dem IT-Dienstleister, war davor neun Jahre als Führungskraft beim Personaldienstleister Access tätig, wo er insgesamt über 16 Jahre in verschiedenen Positionen wirkte. Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker verfügt sowohl über langjährige Erfahrung bei Personalmarketing und Recruiting als auch im Projektmanagement und der IT.

"Mit einer Group Talent Acquisition-Funktion werden wir standortunabhängig die gleiche Candidate Experience und identische Auswahlprozesse sicherstellen. Darüber hinaus wollen wir länderübergreifende Synergieeffekte stärken - sowohl bei der Kandidatengewinnung als auch bei der Nutzung neuester Technologien", sagt Renzewitz.

"Jeder vorhandene Kandidatenkontakt und Mitarbeiter ist hier wertvoller denn je", ergänzt Computacenters neuer Personalleiter. "Ein perfektes Zusammenspiel zwischen Fachbereich, Recruiting und Talent Management ist erfolgsentscheidend." (KEW)