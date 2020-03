Lancom Systems hat Stefan Schäfer für die neu geschaffene Position des Vice President Cloud gewonnen. In dieser Rolle verantwortet Schäfer seit 1. Februar die Weiterentwicklung das Lancom-Portfolio im Bereich Cloud-managed Networks und Software-defined Networking.

Schäfer war vor seinem Wechsel zu Lancom bei Huawei fünf Jahre lang für das Cloud-Marketing in Deutschland verantwortlich. Insgesamt bringt der Diplom-Informatiker mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT- und TK-Branche zu seinem neuen Arbeitgeber mit. Dazu gehören auch einige Jahre in leitender Funktion im Bereich Cloud-Services und im Mobilfunkgeschäft der Deutschen Telekom.

Bei Lancom trägt Schäfer nun die Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung der Lancom Management Cloud (LMC) als Grundlage für das Angebot des deutschen Netzwerkausrüsters im Bereich Cloud-managed Networks und Enterprise-SD-WAN. Er berichtet direkt an CTO Christian Schallenberg.