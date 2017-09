Stefan Steinhoff verantwortet seit September 2017 bei der TME AG als neuer Partner und Managing Director den Bereich Risk & Regulatory. Steinhoff soll mit seinem Wissen das Geschäftsfeld weiter ausbauen.

Der Diplom-Kaufmann arbeitete bisher als Senior Manager bei der Unternehmensberatung Zeb.rolfes.schierenbeck.associates GmbH in deren Münchener Niederlassung und hat dort nach seinem Studium über zehn Jahre Erfahrung im Risiko Management der Finanzbranche gesammelt. Steinhoff verfügt laut TME über Kenntnisse bei Steuerungs- und Transformationsthemen und sei zudem eine exzellente Führungskraft.

"Wir schätzen vor allem seine breite Expertise in diesen Bereichen, die er in zahlreichen praktischen Projekten schon unter Beweis gestellt hat", sagt Stephan Paxmann, Vorstand der TME AG. "Gerade bei Transformationen aufgrund sich verschärfender Regulatorik brauchen wir fachlich hochqualifizierte Mitarbeiter wie Herrn Steinhoff, die zudem ganz explizit aus Kundensicht Themen bewerten und sinnvolle Lösungen umsetzen können. Wir freuen uns, unsere Expertise im Risiko- und Regulatorik-Bereich unter seiner Leitung weiter vertiefen und unsere Position als kompetenter Berater in diesem Markt stärken zu können." (KEW)