Digitalisierung des Mittelstands pragmatisch und schnell umsetzen, das hat sich die Landesfachkommission "Internet & Digitale Wirtschaft" im Landesverband Thüringen des Wirtschaftsrates der CDU e.V. vorgenommen und Stefan Thiel zum neuen Leiter berufen. Der Country Manager der ESET Deutschland GmbH übernimmt das Amt von Kommissionsgründer und Medienunternehmer Fagus Pauly, der sein Stellvertreter wird.

Die Landesfachkommission Internet und Digitale Wirtschaft, eine von bundesweit rund 120 Arbeitskreisen des CDU-Verbands, will insbesondere pragmatische Ansätze für die schnelle digitale Transformation und eine Verbesserung der IT-Rahmenbedingungen in Thüringen forcieren. Übergeordnetes Ziel sei es, den Dialog zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus Politik und Wirtschaft zu intensivieren und zugleich ein umfassendes Arbeits- und Strategiepapier für Thüringen zu entwickeln, aus dem konkrete Maßnahmen abgeleitet werden sollen.

Die 15 Teilnehmer der Landesfachkommission stammen aus unterschiedlichen Bereichen der Digitalwirtschaft und haben sich bereits über die Themen "Digitalisierung in Unternehmen und Behörden", "EU Datenschutzgrundverordnung und Datensicherheit in Unternehmen", "Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft", "Netzausbau", "Realisierung der 5G-Übertragungstechnologie" und "Fachkräftesicherung durch Informatikstudenten sowie digitales Lernen" verständigt.

"Die voranschreitende Digitalisierung ist für Unternehmen jeglicher Größe Chance und Herausforderung zugleich. Deshalb müssen wir Verantwortung übernehmen und unser Bundesland fit für die kommenden Aufgaben machen. Industrie 4.0, Datenschutzgrundverordnung und Breitbandausbau sind nicht nur Schlagworte, sondern essentielle Eckpfeiler für ein gesundes Wirtschaftswachstum", sagt Stefan Thiel.

Thiels Arbeitgeber Eset hat 2013 in Jena eine Niederlassung für die DACH-Region gegründet. "In einem etwa zweimonatigen Turnus werden wir interessierte Unternehmer zu Kommissionsveranstaltungen einladen und mit anerkannten Vordenkern und Akteuren neue Impulse setzen", kündigt der neue Leiter an. (KEW)