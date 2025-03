"Back to the roots" lautet seit Anfang März 2025 das LinkedIn-Motto von Stefan Wahlscheidt. Und in der Tat kehrt der Manager nach über 12,5 Jahren zu dem Wuppertaler IT-Dienstleister Bohnen IT zurück.

Dazwischen war Wahlscheidt unter anderem als Business Development Manager bei TD Synnex (von August 2012 bis November 2013 Tech Data) und als Cloud-Chef bei Also (Dezember 2013 bis April 2015) tätig. Im Mai 2015 heuerte Wahlscheidt dann als Head of Product Management & Business Development bei der Cancom-Tochter Pironet. Im Anschluss daran agierte auf mehreren Führungspositionen bei der Cancom Managed Services GmbH bevor er im Oktober 2022 zu AHD wechselte.

Nach einem Jahr dort heuerte er bei dem Multi-Cloud-Spezialisten enclaive an. "Es war eine sehr interessante Zeit, ich habe wieder viel gelernt und konnte dort eine gute Channel-Basis schaffen", so beschreibt Wahlscheidt seine anderthalbjährige Tätigkeit bei enclaive. Nun freut er sich aber die Zeit bei Bohnen IT, die die Aufgaben, die dort vor ihm liegen. Bei dem Wuppertaler IT-Dienstleister hat Wahlscheit bereits am 1. März 2025 die Stelle des Senior Key-Account-Managers eingenommen.

Auf dieser Position möchte er sich noch stärker um die Bestandskunden ("Key Accounts") kümmern. Außerdem plant die Bohnen IT GmbH, ihr Portfolio zur erweitern und neue Services zu etablieren, bei dieser Aufgabe kommt Wahlscheidt ebenfalls eine Schlüsselrolle zu.



