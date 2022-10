Prof. Dr. Gottfried Koch hat sein Amt als Aufsichtsratsmitglied der Adesso SE mit Wirkung zum 30. September 2022 niedergelegt. Der heute 71-jährige gehörte dem Gremium seit Juni 2013 an. Er begleitete in der Zeit die Umwandlung in eine europäische Aktiengesellschaft, mehrere Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung und zahlreiche strategische Akquisitionen. Vorstand und Aufsichtsrat der Adesso SE danken Koch für "langjährige, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute".

Als Nachfolgerin von Koch soll Stefanie Kemp zum 2. Januar 2023 in den Aufsichtsrat einziehen. In der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die für Anfang Juni 2023 geplant ist, ist die Wahl von Stefanie Kemp durch die Aktionäre vorgesehen.

Kemp ist seit September 2022 als Chief Transformation Officer (CTO) Mitglied des Vorstands der Sana Kliniken AG. Sie war zuvor seit 2020 als Country Leader bei Oracle für das Geschäft in Deutschland verantwortlich. Die in Düsseldorf lebende Managerin hat ihre beruflichen Wurzeln im Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie. Sie ist bereits im Aufsichtsrat der Finbot AG sowie im Familienbeirat der BJB GmbH & Co. KG aktiv.

Während ihrer Laufbahn wurde Kemp mehrfach als "CIO des Jahres" ausgezeichnet. Sie war als CIO und CDO bei Unternehmen wie Lowell, RWE IT, Innogy SE und kurz auch bei Easy Software als SVP tätig. Kemp engagiert sich als Förderin von Frauen in Führungspositionen und ist Mitglied in zahlreichen Beiräten, Verbänden, Ausschüssen und Organisationen, unter anderem im Eco Verband der Internetwirtschaft e.V.

"Stefanie Kemp passt in ihrem Kompetenzprofil ideal zu unserem Digitalisierungsgeschäft", sagt Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Gründer von Adesso. "Sie bringt neben langjähriger Führungserfahrung und Internationalität auch das erforderliche profunde Technologie- und Branchen-Know-how mit, das den Anforderungen unserer stark wachsenden Adesso Group gerecht wird."

