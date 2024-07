Steffen Ehl hat als Vice President Sales und Marketing bei Synology in Deutschland angefangen. Er hat sich nach Stationen bei Hitachi, Oracle und Avaya für den Storage-Anbieter entschieden. Mit seiner Erfahrung in der Leitung von Vertriebsteams und der Umsetzung strategischer Initiativen soll er wesentlich dazu beitragen, das Wachstum von Synology in Deutschland voranzutreiben.

"Wir haben uns viel vorgenommen", sagt Ehl. "Deutschland ist für Synology der zweitgrößte Markt nach den USA mit einem dreistelligen Millionenumsatz." Gelingen soll dies durch den Ausbau der Produktpalette sowohl in Bereichen, in denen Synology aktuell Marktführer ist, als auch im Enterprise-Segment. "Heute vertraut bereits die Hälfte der Fortune500-Untenehmen uns. Wir möchten auch die andere Hälfte begeistern", sagt Ehl.

Ziele von Steffen Ehl bei Synology

Ehls sind klare Ziele und eine offene Kommunikation besonders wichtig, ebenso konsequente Kundenorientierung und ein echter Mehrwert für Vertriebs- und Handelspartner. Beim Trendthema KI will natürlich auch Synology nicht zurückstehen.

"Synology ist ein Unternehmen, das sehr schnell auf Marktveränderungen reagiert. Unsere Forschung und Entwicklung arbeitet eng mit dem Vertrieb zusammen," betont Ehl. Beispiel dafür sei die Integration von KI in Synology Produkten, etwa bei der Vorhersagen von Ausfallrisiken von Festplatten und dem Erkennen von Angriffsmustern mit der Funktion "Active Insight".

"KI, Lernmodelle und smarte Algorithmen sind mittlerweile fester Bestandteil unserer Produkte und Lösungen", erkärt Ehl. "Bei der Videoüberwachung bieten wir sogar cloud-unabhängiges Deep Learning an. Das bedeutet, dass die KI-Funktionen autark und ohne Internetzugang funktionieren, um höchsten Anforderungen an die Sicherheit und den Datenschutz in kritischen Umgebungen gerecht zu werden. Unsere Kunden können de facto ihre eigene private KI on-Premises einsetzen".

