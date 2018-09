Während Macs in Unternehmen immer noch überschaubare Verbreitung besitzen, erfreuen sich iPhone und iPad großer Beliebtheit. Das bestätigt eine Statistik der Firma Egnyte, die in den Bereichen Filesharing und Data Protection aktiv ist. Bei einer Analyse von 16 Petabyte an Nutzungsdaten, die zwischen 2017 und 2018 gesammelt wurden, zeigte sich Microsoft weiterhin als dominantes Betriebssystem. 91 Prozent der Egnyte-Kunden nutzten einen Desktop-Rechner mit Windows-Betriebssystem, Macs standen nur für 9 Prozent der Nutzer (Linux scheint keiner der Kunden als Desktop-System zu verwenden). Bei den Mobilsystemen der Firmenanwender ist dagegen iOS der klare Gewinner: 79 Prozent der Anwender nutzte Apples Mobilsystem – davon 60 Prozent in Gestalt eines iPhones. Auch bei den beliebtesten Geräten gibt es fünf Sieger von Apple, offensichtlich war das iPhone X für die Statistik noch zu neu:

Mit einem Marktanteil von 21 Prozent ist Android im Unternehmen in der Minderheit, das scheint sich aber vorerst auch nicht zu ändern. So zeigt der Report in sieben Unternehmensarten einen seit 2017 um mehr als 50 Prozent steigenden Anteil an iOS-Geräten. In Firmen im Bereich Information Technology soll der Anteil sogar um 82 Prozent gestiegen sein, in der Sparte Media & Entertainment um 76 Prozent.

Unsere Meinung: Die Zahlen der Firme Egnyte sind nur begrenzt repräsentativ, da es sich um Daten von Kunden der Firma handelt. Vor allem ist Android in dem Heimatland von Egnyte immer noch weit weniger verbreitet als in Europa oder der Android-Hochburg Deutschland. Offensichtlich hat Apple aber im Bereich Unternehmen viel richtig gemacht, so gelten etwa die für Unternehmen wichtigen Verwaltungsfunktionen als vorbildlich.