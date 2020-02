In Deutschland gilt seit 1. Januar 2020 die Belegausgabepflicht. Seitdem muss in Geschäften jeder Kunde für seinen Einkauf einen Beleg erhalten. Die Regierung will damit Steuerbetrug zu verhindern, in der Praxis ärgern sich Betroffene und auch ein großer Teil Verbraucher darüber, dass ein Unmenge an Papier bedruckt wird, die oft direkt im Mull landet.

Dadurch steigt das Interesse an digitalen Alternativen zum guten, alten Kassenzettel. Die gibt es teilweise schon länger, sie bekommen jetzt aber mehr Aufmerksamkeit. Das zeigt sich auch auf der Euroshop, der weltweit großten Fachmesse fur Investitionsbedarf des Handels, die vom 16. bis 20. Februar in Düsseldorf stattfindet.

So geht zum Beispiel das Startup Warrify, dass sich ebenfalls auf der Messe präsentiert, davon aus, dass in den meisten Fällen keine Papierquittung benötigt wird. "Intelligente Quittungen, die ein digitales papierloses Einkaufserlebnis ermöglichen" bieten dem Unternehmen zufolge ein Einsparpotenzial von rund 300 Milliarden gedruckten Quittungen pro Jahr.