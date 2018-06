Softwarehersteller Step Ahead hält der Cebit die Treue und ist auch 2018 als Datev-Unteraussteller in Hannover präsent (Stand F06, Halle 17). Es gibt nämlich in der Datev-Software eine Schnittstelle zum ERP-System von Step Ahead, und darüber lassen sich Debitoren- und Kreditorenstammdaten im aktuellen Datev-Format automatisch zwischen dem Rechnungswesen von Datev und dem ERP-Systeme von Step Ahead hin und her transferieren und anschließend an den Steuerberater übermitteln. Auf diese Weise befinden sich alle Daten im ERP-System von Step Ahead stets auf dem aktuellen Stand.

"Integrierte Softwarelösungen sind wesentlicher Treiber digitaler Unternehmensprozesse", sagt Wolfgang Reichenbach, Vorstand der Step Ahead AG. "Durch unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Datev decken wir zentrale Bedürfnisse unserer mittelstänischen Kunden ab. Ihnen offeriert Step Ahead eine integrierte Unternehmenslösung bestehend aus CRM, ERP, ECM, Finanzbuchhaltung, Business Intelligence, E-Business und Collaboration. Unternehmen aus der IT, dem Handel, Service-Firmen, Fertigungs- und Produktionsstätten sowie kommunalen Abfallwirtschafts- und -management-Betrieben stellt der Germeringer Softwarehersteller spezielle Branchenlösungen zur Verfügung.

Hierzu passen auch die Themen des Master-Ausstellers Datev: Networking, Digitale Transformation, Internet of Things & Co. Und wer es nicht auf die Cebit schafft, der kann die Step Ahead-Lösungen auf dem zweitägigen Systemhauskongress "CHANCEN" (27. – 28. September in Düsseldorf) genauer in Augenschein nehmen.