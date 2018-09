Seit August 2018 leitet Stephan Fauser die Geschäfte der Triax GmbH in Pliezhausen. Der Anbieter von Produkten und Lösungen für Empfang und Verteilung von Video-, Audio- und Datensignalen ist mit fast 350 Mitarbeitern vor allem im Hospitality-Bereich aktiv. Triax gehört zum Besitz der dänischen Investorengruppe Polaris.

Bevor Stephan Fauser bei den Dänen anheuerte, war der 52-jährige drei Jahre als General Manager für Freemove tätig, einer global tätigen Allianz europäischer Mobilfunkanbieter. Von 2013 bis 2015 verantwortete Fauser als Leiter Presales die multinational tätigen Geschäftskunden mit Mobilfunk- und Value Added Services der Telekom.

Der studierte Nachrichtentechniker begann seine berufliche Karriere bei der Daimler-Tochter Debis Systemhaus als Leiter des internationalen Direktvertriebs und Business Development. Nach ihrer Auflösung, dem Verkauf an die Telekom und die Integration in T-Systems, leitete Fauser dort über elf Jahre lang in verschiedenen Rollen den internationalen Vertrieb des TK-Dienstleisters, zuletzt als VP Consulting & Solution Sales Business Center International.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Stephan für Triax gewinnen konnten“, erklärt Peter Lyhne Uhrenholt, CEO von Triax. „Er ist ein sehr erfahrener Manager mit internationaler Reputation. Wir sind uns sicher, dass wir von seinen einmaligen Kenntnissen profitieren werden und wünschen ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg.“

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von Triax“, ergänzt Stephan Fauser. „Gemeinsam wollen wir die Triax-typischen Werte, Verlässlichkeit und Innovation, tagtäglich umsetzen - zum Vorteil unserer Kunden.“