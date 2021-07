C4B Com For Business erweitert seinen Vorstand. Neben Bernd Woköck, einem der Gründungsmitglieder, gehört nun auch Stephan Krä dem Vorstand an Seite. Krä bringt für diese Aufgabe umfangreiche und langjährige Erfahrungen in Führungspositionen im Mittelstand mit und verantwortet bei dem UC-Spezialisten aus Germering bei München die Bereiche Vertrieb, Marketing, HR und Finanzen.

"Neben Stephans Management-Know-how ist seine frische Perspektive ein großer Gewinn", erklärt Bernd Woköck. "Wir entwickeln fast alle Führungskräfte aus den eigenen Reihen und haben damit einen unglaublichen Pool an Erfahrung. Jetzt profitieren wir zusätzlich von einem neuen Blick von außen." Er bezieht sich dabei vor allem auf die Management-Erfahrungen von Krä bei Prozessoptimierung, Performance Management und der strategischen Positionierung von mittelständischen Unternehmen.

Vertrieb bleibt bei C4B zu 100 Prozent indirekt

"In meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich viele Branchen und Geschäftsmodelle kennenlernen und hatte dabei oft die Chance, in Phasen großer Veränderung das Ruder in die Hand zu nehmen", erklärt Diplom-Kaufmann Krä. "Jetzt habe ich das große Glück, die Zukunft einer kerngesunden Firma in einem hochinteressanten Markt mitgestalten zu können." Beim Vertrieb werde man weiterhin zu 100 Prozent auf den Channel setzen, versichert Krä. "Wir wollen unsere klassischen Stärken wie die Marktnähe künftig noch deutlich ausbauen, indem wir Innovationen, die vor allem für die DACH-Region interessant sind, schneller und gezielter ins Produkt bringen" kündigt das Vorstandsmitglied an.

Dazu will C4B aber nicht nur in Produkte und Infrastruktur, sondern vor allem in die Belegschaft investieren. Dazu wurden in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Stellen ausgeschrieben, unter anderem in der Entwicklung, QS, HR, IT und Buchhaltung. Weitere sollen folgen.

