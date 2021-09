Stephan Nolden hat bei Macmon Secure als Head of Partnermanagement angefangen. "Macmon als in Deutschland entwickeltes Produkt hat in meinen Augen ein immenses Marktpotenzial", sagt Nolden. "Ich freue mich sehr darauf, dieses Wachstum in DACH mit meiner Channel-Expertise und dem hundertprozentigen Partnerfokus meines Teams zu begleiten."

Nolden kommt vom Cisco-Spezialdistributor Comstor, wo er seit 2014 tätig war, zuletzt als Director Business Development & Marketing. Bei seinem neuen Arbeitgeber tritt er die Nachfolge von Dirk Kierstein an, der das Partnermanagement die vergangenen 2,5 Jahre leitete und bei Macmon Secure insgesamt schon über zehn Jahre in der Partnerbetreuung tätig ist.

Neue Aufgabe für Dirk Kierstein

Kierstein konzentriert sich künftig auf das Neukundengeschäft, wobei das Thema SDP (Secure Defined Perimeter) im Mittelpunkt stehen wird. Mit ihm dehnen die Berliner ihre Strategie für Zero Trust Network Access (ZTNA) auf Unternehmensressourcen in der Cloud aus. "Die Erweiterung der Zero-Trust-Network-Access -Philosophie vom Schutz für LAN und WLAN auf jegliche Cloud-Ressourcen durch Macmon SDP bietet einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz zur Kontrolle der Vertrauenswürdigkeit von Endgeräten und Benutzern", beschreibt Kierstein seine neue Aufgabe.

Im Zuge der personellen Veränderungen in dem Unternehmen rückte zudem Malte Marquardt zum Head of Key Account Management auf. Er war zuvor ein Jahr lang als Key Account Manager erfolgreich. "Wir sind der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity and Access Management aus Deutschland", erklärt Hans-Joachim Diedrich, Head of Sales & Marketing bei Macmon Secure. Für das Wachstum, das inzwischen im gesamten deutschsprachigen Raum angestrebt wird, benötige man auch in Marketing und Vertrieb weitere engagierte Mitarbeiter.

Expansion in der Schweiz und Österreich

Bereits im März 2021 wurde mit Daniel Spindler, der von Securepoint kam, ein Country Manager Schweiz ernannt. Das Geschäft in Österreich soll seit Mai Richard Jung voranbringen. Er kann dazu auf langjährige Erfahrungen in der Distribution zurückblicken, zuletzt als Business Development Manager für Ectacom. Zuvor hatte er ähnliche Positionen bei Exclusive Networks und Infinigate inne. Zur IT-Distribution kam Jung 2014 durch eine Stelle als Produktmanager bei Ingram Micro in Österreich.

