Hand aufs Herz, wann haben Sie privat den letzten Brief verschickt? Bei den meisten von uns dürfte das schon etwas länger her sein, denn die schriftliche Kommunikation im persönlichen Umfeld findet mittlerweile überwiegend in Sozialen Netzwerken oder via Messenger-Diensten und E-Mail statt. Liegt heute ein Brief im Briefkasten, dann handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Werbeangebot oder ein offizielles Dokument.

Doch auch diese Art von Post nimmt weltweit ab. Das gesamte Briefvolumen geht im Zuge der Digitalisierung signifikant zurück. Selbst im geschäftlichen Umfeld werden beispielsweise nur noch etwa 60 Prozent aller Rechnungen ausgedruckt und postalisch versendet, da Unternehmen ihre Rechnungen immer häufiger digital zur Verfügung stellen, ob als PDF oder zur direkten Nutzung über Onlineportale.

Der generelle Trend hin zu elektronischen Lösungen ist allerdings nicht nur bei Rechnungen klar zu erkennen, sondern auch bei anderen Transaktionsdokumenten wie Kontoauszügen, Verträgen, behördlichen Bescheiden und Versicherungspolicen. Dazu tragen auch die durch Portoerhöhungen deutlich gestiegenen Kosten bei, sowie die jüngst angekündigte Preissteigerung für Dialogmarketingpost.

Die Auswirkungen spürt schließlich auch die Deutsche Post: Unternehmen kaufen weniger Porto ein, ob als Briefmarke oder Porto-Ladung für eine Frankiermaschine. Dadurch steht die Post zunehmend unter Druck, Umstrukturierungen werden erforderlich. Vor allem große Unternehmen zentralisieren ihre Post mittlerweile zunehmend und konsolidieren sie in Poststellen. Das wiederum erfordert den Einsatz größerer, leistungsfähigerer Frankiermaschinen. Kleinere Betriebe wie mittelständische Anwaltskanzleien, Arztpraxen oder Handwerksbetriebe mit geringerem Briefversandvolumen dagegen setzen weiter auf kleinere Frankiermaschinen.

E-Invoice: mehr Steuern, weniger Briefe

In Deutschland ändert sich aktuell zudem die rechtliche Lage als Folge der EU-Richtlinie 2014/55/EU: Im November 2018 ist das sogenannte E-Rechnungsgesetz des Bundes (E-Government-Gesetz) und die dazugehörige Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rech-VO) in Kraft getreten. Diese Verordnung verpflichtet Bundesbehörden in Deutschland zur Annahme und Weiterverarbeitung elektronischer Rechnungen.

Die weitere Umsetzung wird in mehreren Stufen durchgeführt. Im ersten Schritt werden die obersten Bundesbehörden verpflichtet, ab 27. November 2019 findet die Richtlinie auch für nachgelagerte Behörden auf Bundesebene Anwendung. Ab dem 27. November 2020 werden auch die Lieferanten des Bundes dazu verpflichtet, ihre Rechnungen digital zu übermitteln. Damit wird die Gesetzesinitiative für einen weiteren Rückgang des Briefvolumens sorgen.

Wie stark ein solches Gesetz sich auf den Briefmarkt auswirken kann, können wir am Beispiel Italien sehen. Dort hat im Jahr 2018 die Guardia di Finanza, die Finanzpolizei, eine Initiative zur Bekämpfung des grassierenden Mehrwertsteuerbetrugs durch fingierte Rechnungen gestartet: Seit dem 1. Januar 2019 fungiert die Agenzia delle Entrate, die italienische Finanzbehörde, nun als Prüfstelle, die sämtliche Rechnungen auf elektronischem Wege erhält und auf Unstimmigkeiten überprüft. Das soll in diesem Jahr für zusätzliche Steuereinnahmen von rund zwei Milliarden Euro sorgen - und führt gleichzeitig zu einem massiv gesunkenen Briefvolumen. Wird der Brief also in absehbarer Zeit aussterben?

Ausblick: physisch und zukunftssicher

Tatsächlich erhalten wir immer weniger Post. Verschwinden wird sie allerdings noch lange nicht. Für Unternehmen bietet die physische Post in einigen Segmenten im Gegenteil noch ein hohes Potenzial. Was auch immer im Briefkasten landet, wird von den Empfängern angeschaut - die entscheiden dann innerhalb von wenigen Sekunden über das Öffnen oder Wegwerfen.

Im Zeitalter immer kürzerer Aufmerksamkeitsspannen bietet ein interessantes, relevantes oder wichtiges Mailing die seltene Chance, einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit des Empfängers zu erhalten. Erregt das Schreiben dessen Aufmerksamkeit, hält er inne und prüft die Post. Oft liegt der Inhalt tagelang auf dessen Tisch. Zu den Poststücken, die eine besonders hohe Aufmerksamkeitsquote besitzen, gehören beispielsweise personalisierte Informationen und Angebote sowie Gutscheine und Rabatte für gezielte Sonderaktionen, aber auch hochwertige Druckerzeugnisse wie Kataloge oder Broschüren, Zeitschriften und Magazine - gerade in Nischenmärkten. Und natürlich liegen auf jedem Schreibtisch wichtige Schriftstücke, Dokumente und Rechnungen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Heben Sie sich Ansichts- oder Glückwunschkarten auf? Bei mir verzieren sie häufig für viele Wochen das Wohnzimmer oder dekorieren sogar in besonderen Fällen den Schreibtisch. Inzwischen sind handgeschriebene Briefe oder Karten etwas ganz Besonderes und werden häufig vom Absender besonders liebevoll gestaltet.

Das ist sicher weniger relevant für Unternehmen. Dennoch: Auch im Geschäftlichen geht es um das Individuelle. Je persönlicher und treffender ein Angebot oder Schreiben auf die Interessen und Vorlieben des Empfängers eingeht, desto höher ist letztlich die Konversionsrate. Dabei ist es generell für Unternehmen wichtig, die Versandwege kritisch zu hinterfragen - immer mit Blick auf die Kundenwünsche und auf die eigenen Prozesse. Denn die physische Post ist und bleibt auch weiterhin ein attraktiver Weg, um Unternehmensbotschaften an die richtigen Empfänger zu senden, nicht zuletzt aufgrund gesetzlicher Vorgaben (DSGVO).

Drei Schritte für effiziente Postverarbeitung

Nichtsdestotrotz ist klar, dass sich die Branche wandelt. Doch jeder Wandel birgt große Chancen. Für Unternehmen bieten sich hier neue Möglichkeiten: Müssen sie ihre Transaktionsdokumente in Zukunft ohnehin in digitaler Form vorlegen, können sie im Zuge dieser Umstellung auch gleich ihre gesamte Kommunikation digitalisieren.

Doch auch ohne eine vollständige Digitalisierung der Kommunikation können Unternehmen Schritte erwägen, um ihre Post- und Dokumentenverarbeitung effizienter zu gestalten.

Elektronische Bereitstellung: Um Kunden die Kommunikation zu erleichtern, können Unternehmen wichtige Informationen, Dokumente und Standardformulare elektronisch zur Verfügung stellen. Das kann je nach Anforderung in unterschiedlicher Form geschehen, beispielsweise als PDF per E-Mail, als interaktives Formular über ein Online-Portal oder auch als elektronische Rechnung direkt in einer Software oder App. In der öffentlichen Verwaltung ist die elektronische Rechnung als XRechnung beziehungsweise ZUGFeRD-Format mittlerweile vorgeschrieben. Doch auch Unternehmen aus der Privatwirtschaft und deren Kunden profitieren deutlich von der Vereinfachung des Prozesses.

Postausgang outsourcen: Mit einem digitalen Versandservice wird der Druck und der Versand der Ausgangspost von einem Druckzentrum erledigt. Unternehmen übermitteln ihre Dokumente elektronisch - zum Beispiel über einen Druckertreiber oder Hotfolder - an den Dienstleister.