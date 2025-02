In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Anbietern von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware für die unterschiedlichen Branchen. Und diese Spezialisten haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, müssen sich aber zusammentun, um am Markt relevant zu bleiben. Sie das hervorragend funktionieren kann, belegt das Beispiel der Ende September 2021 gegründeten OneQrew-Gruppe eindrucksvoll.

Denn etwas sperrigen Namen verpasste sich die Unternehmensgruppe allerding erst Anfang 2023. Die anderthalb Jahre davor agierte sie als ein loser Verbund von mehreren im Handwerk gut etablierten und lange am Markt agierenden Softwareherstellern. Die bekanntesten von ihnen dürften wohl die 1987 gegründete Taifun Software GmbH sowie die seit 1985 bestehende M-Soft GmbH sein.

Im Laufe des Jahres 2022 schlossen sich weitere Anbieter von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware für Handwerker der Unternehmensgruppe an, etwa Prakum, Scireum und Digi-Zeiterfassung. Treiber dieses Wachstums war und ist der Technologieinvestor LEA Partners aus Karlsruhe.

Anfang 2025 übergaben nun Dominik Hartmann und Stephan Unser, die Gründer der OneQrew-Gruppe, das Zepter an die neuen Co-CEOs Benno Quade und Christoph Stoica. Beide Manager verfügen über viel Erfahrung in der Software-Branche. Quade kommt von der Software AG, wo er die letzten 13 Jahre gearbeit hat - zuletzt als COO (Chief Operating Officer). Stoica ist bereits seit 1997 im deutschen Software-Channel unterwegs: zuerst bei Novell, im Anschluss bei NetIQ und danach bei MicroFocus. Die letzten zweieinhalb Jahre agierte er als Geschäftsführer Zentraleuropa bei Sage.

Die beiden neuen Geschäftsführer teilen sich die Arbeit bei OneQrew folgendermaßen auf: Quade übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Mittelstand und Stoica kümmert sich um das Geschäftssegment Handwerk.

Auch beim OneQrew-Mitglied Scireum gab es einen Führungswechsel: Die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer von Scireum, Michael und Andreas Haufler, wechseln in Holding der OneQrew-Unternehmensgruppe und werden dort strategische Berater. Sie sollen weitere Synergien innerhalb der Gruppe ausschöpfen.

Die operative Geschäftsleitung von Scireum übernehmen die vier bisherigen Abteilungsleiter Julia Adam (Vertrieb und Support), Daniel Held (Produkte SellSite und DataHive), Jan Arnet (Produkte Oxomi und Memoio) und Fabian Landwehr (Marketing und Geschäftsentwicklung). Alle vier sind bereits länger bei Scireum tätig und verfügen über die nötige Erfahrung, um das Unternehmen innerhalb des Verbunds zukunftsfähig aufzustellen.



Scireum bleibt - wie alle anderen OneQrew-Mitglieder - vorerst eigenständig.



