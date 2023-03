Nach der Auszeichnung als "Preferred Vendor" auf Rang 5 und 4 in den Jahren zuvor konnte Synology 2023 den 2022 errungenen "Channel Excellence Award" in der Kategorie Storage-Komplettsysteme verteidigen. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen wie im Vorjahr Fujitsu und HPE. 2021 waren die beiden Hersteller erster respektive dritter. 2020 lag HPE auf Platz eins, Fujitsu auf Platz zwei. Damit scheinen die Reseller im Storage-Markt sehr loyal zu sein und die Betreuung auf einem kontinuierlich hohen Niveau.

Beide ist aber kein Selbstläufer, sondern muss jedes Jahr erneut durch harte Arbeit verdient werden. Denn ein tieferer Blick in die Zahlen zeigt durchaus Veränderungen. Entscheidend dafür, dass sich dieses Jahr Synology erneut durchgesetzt hat, waren die besonders guten Werte bei der Produktperformance. "Sie stechen in der Bewertung bei Synology extrem hervor", betont Amanuel Dag, Country Director DACH-Region des auf den Channel spezialisierten Marktforschungsunternehmen Context, das die Zahlenbasis für die von ChannelPartner verliehenen Awards liefert.

Dies gelte sowohl im Vergleich zum gesamten Mitbewerberfeld als auch im Vergleich zu den Bewertungen von Synology in allen weiteren Kategorien. In denen liegt Synology etwa gleichauf mit den direkten Verfolgern. Dennoch reichten die Spitzenbewertungen im Bereich Produktperformance, dass sich Synology insgesamt deutlich vom Zweitplatzierten Fujitsu absetzen konnte. Der liegt in der Gesamtbewertung wiederum nur "extrem knapp" vor HPE und dem Viertplatzierten (Dell).

Ohne die Leistung von Synology schmälern zu wollen, ist das Ergebnis aber nahvollziehbar: Als Spezialist sowie Anbieter für den Mittelstand und kleinere Kunden hat Synology mehr Möglichkeiten, durch gute Features und Produkte zu begeistern. Bei den Storage-Schwergewichten Fujitsu, HPE und Dell ist die Erwatungshaltung sicher höher. Spannend wird es daher sein zu sehen, ob Synology diese guten Werte auch in den kommende Jahren erreichen kann. Schließlich bringt der Anbieter immer mehr Produkte auf den Markt, die auf größere und damit anspruchsvollere Kunden zielen.

Einen ähnlichen Weg wie Synology will Qnap gehen (aktuell Rang 5). Es macht dabei offenbar ebenfalls gute Fortschritte: In den zwei Vorjahren lag der Hersteller jeweils auf Rang 7. Allerdings ist die Sichtbarkeit und Präsenz von Qnap im Markt noch deutlich geringer.

Kein einfaches Jahr war es offenbar für Lenovo und NetApp. dennoch schafften beide die anspruchsvolle Hürde, um als "Preferred Vendor" in das Ranking aufgenommen zu werden. Neu dabei ist 2023 Hitachi Vantara, das in den Vorjahren an der erforderlichen Anzahl an Bewertungen scheiterte. Auch hier tut sich im Channel offenbar etwas.

IBM spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Das Unternehmen hat im Storage-Bereich auch eine kontinuierlich gute und solide Channel-Betreuung, sticht aber eben nicht heraus. Seit 2020 pendelt es zwischen Rang 5 und Rang 6. Aber auch hier gilt: Die Platzierung aus dem Vorjahr ist nichts wert, sie muss jedes Jahr auf neue durch gute Leistungen bestätigt werden. Daher ist auch hier die Auszeichnung als "Preferred Vendor" verdient.

Die Kategorie "Storage-Komplettsysteme" umfasst SAN-, NAS- und DAS-Systeme, Hardware Backup Solutions (Tape oder Disk Based Backup Solutions). Nicht inkludiert ist Backup-Software.

Channel Excellence Award 1. Synology (1) Preferred Vendor 2. Fujitsu (2) 3. HPE (3) 4. Dell (-) 5. Qnap (7) 6. IBM (5) 7. Lenovo (4) 8. Netapp (6) 9. Hitachi Vantara (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.