Der britische Hersteller SME vereinfacht das Management von Daten über die gesamte Speicherlandschaft eines Unternehmens hinweg, verspricht die ADN Distribution GmbH aus Bochum. Die Software ermöglicht effizientes Suchen, indem von allen Inhalten sämtlicher Datei- und Objektspeicher Metadaten indiziert werden. Durch die Kombination der Cloud- und On-Premises-Infrastrukturen sei ein effizienter und einheitlicher Zugriff auf über 60 Datei- und Objektspeicherlösungen möglich, darunter Windows, SAN, NAS, AWS, Azure und Google Cloud.

Weil der Metadatenkatalog in Echtzeit auf dem neuesten Stand ist, bleiben Zugriff und Steuerung auf alte und neue Datenbestände über eine einzige Oberfläche möglich. Dabei werden alle gängigen Betriebssysteme unterstützt. Ziel ist die Bereitstellung von Multi-Cloud-Content-Collaboration mit Cybersecurity- und Compliance-Anspruch für sämtliche Daten eines Unternehmens. Dabei sei irrelevant, ob es sich um Dateiblock- oder Objektspeicher handelt und ob dieser vor Ort oder in unterschiedlichen Cloud-Speichern liegt, heißt es weiter aus Bochum.

„Die ADN hat immer schon das Marktpotential innovativer Best of Breed-Lösungen aufgespürt und versteht es, diese bestmöglich im DACH-Markt zu platzieren”, sagt Achim von Montigny, Business Developer und Mittler der neuen Kooperation. „Deshalb ist die Partnerschaft von ADN und Storage Made Easy für den DACH-Raum ein Idealszenario. Hier passen Größe von Distributor und Anbieter perfekt zusammen.“

Anklicken, indizieren, suchen, speichern und verteilen

Das richtige Dokument schnell und effektiv zu finden, ist einer der zentralen Wünsche in unserer täglichen Arbeit. Ganze vier Stunden pro Woche, kumuliert 20 Arbeitstage pro Jahr verwenden wir auf die Suche nach Dokumenten im Dateiwust, der sich über ungezählte Speicherorte verstreut. Dem ein Ende zu setzen, ist Kernanliegen von Storage Made Easy. Deren Enterprise File Fabric, eine Multi-Cloud-Data- und Content-Management-Lösung, unterstützt beim Optimieren und Vereinfachen unternehmensdatenbezogener Suchprozesse.

„Unsere Enterprise File Fabric ist die letzte Meile zwischen Objektspeicher und Applikation“, sagt James Liddle, Gründer & CEO von SME. „Und das ist maßgeblich für die fortschreitende Digitalisierung, denn bislang scheiterten über 80 Prozent der digitalen Transformationsprojekte an unzuverlässiger Integration der in Silos gespeicherten Daten.”

Auch Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN, ist begeistert: „Tschüss Dokumentenmanagement! Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, Storage Made Easy sei Dank, nicht länger undankbare Sisyphusarbeit, sondern einfach, schnell und effizient. Suchen heißt jetzt finden!”

Selbst Silos sind kein Hindernis

Mit der SME Enterprise File Fabric ist auch das Management von Daten in den verschiedenen Silos überhaupt kein Thema mehr, erklärt der VAD. Die Indexierung der Silos und das Erzeugen von Metadaten ermöglichen dem User das Auffinden von Daten über die gesamte Speicherlandschaft hinweg. „Wir belassen die Daten da, wo sie abgelegt werden, je Applikation“, bestätigt James Liddle.

Eine umfangreiche Rechte- und Zugriffssteuerung sorgt dafür, dass Mitarbeitende nur das sehen, finden und teilen, was sie sollen. Dies gilt insbesondere, wenn in bestimmten Bereichen unternehmensübergreifend kollaboriert wird. Zusätzlich sorgen FIPS-zertifizierte Verschlüsselungen (AES-256) und das Einrichten von Passwort-gesicherten Räumen für Sicherheit.

Auch die Größe des Contents ist hierbei Nebensache. So nutzen etwa Medienunternehmen das hauseigene File-Acceleration-Modul M-Stream von SME, welches das mobile Arbeiten mit hochauflösenden Bild- und Videoformaten ermöglicht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits einige der größten Content-Marketingagenturen der Welt Kunden sind oder internationale Dienstleister im Gesundheitswesen.

Turbo der Cloudifizierung

Damit ist die SME-Lösung für alle Unternehmen interessant, die mit üblichen File Sync & Share nicht zufrieden sind. James Liddle sieht das Potenzial bei noch Cloud-unwillige Unternehmen: „Mit smarten Metadaten lässt es sich leichter in die Cloud migrieren.” Storage Made Easy ergänzt den Digital Workplace, damit es sich selbst in Remote Work- oder hybriden Arbeitsansätzen so arbeiten lässt wie im Büro.

Ausgangspunkt war die Erweiterung der seit 2017 bestehenden Zusammenarbeit der ADN mit Cloudian, die Storage Made Easy ist bereits nativ in ihrer Private-Cloud-Lösung integriert haben. Damit steht eine sichere und anwendungsfreundliche Möglichkeit im DACH-Markt bereit, um Daten in hybriden Szenarien konsistent zu verwalten.

Die Lösung ist ein einfacher Prozess, der für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen enorme Benefits erschließt, heißt es weiter aus Bochum. Um neue Synergien freizusetzen, möchte ADN die Innovation auch in bisherige Umsetzungen des Digital Workplace, etwa auf Microsoft Azure, erweitern. Kombiniert mit ihrem Cloud-Solution-Provider-Programm verspricht ADN eine „marktdurchdringende Schlagkraft“, die von multiplen Support-, Schulungs- und Weiterbildungsangeboten in der DACH-Region begleitet werde.