Stormshield hat Eric Hohbauer und Alain Dupont in die Geschäftsführung aufgenommen. Beide sind nun stellvertretende Geschäftsführer bei dem französischen IT-Security-Unternehmen. "Eric und Alain haben maßgeblich zum Unternehmenserfolg im Jahr 2018 sowie zu den erzielten Fortschritten beigetragen", begründet Pierre-Yves Hentzen, CEO bei Stormshield. "Gemeinsam werden wir das Unternehmenswachstum weiter stärken, um noch besser auf künftige Herausforderungen reagieren zu können."

Eric Hohbauer ist bei Stormshield Vertriebsdirektor, Alain Dupont Direktor des Kundenservice. Stormshield ist 2014 aus der Zusammenführung von Arkoon und Netasq hervorgegangen. Beide waren Tochterfirmen von Airbus Defence and Space Cybersecurity, einem Geschäftsbereich der Airbus Group. Stormshield ist ebenfalls eine hundertprozentige Tochter des Konzerns.

Eric Hohbauer begann seine Laufbahn 1990 bei IBM. Von 1995 bis 2005 besetzte er unterschiedliche Schlüsselfunktionen bei Arche Communications, das 2005 von Telindus übernommen wurde. Unter anderem war er dort Direktor des Unternehmensbereichs Netzwerksicherheit und Administration sowie ab 2001 Direktor für Geschäftsentwicklung und Marketing. Nach weiteren Führungspositionen in Firmen aus dem Bereich im Bereich IT-Sicherheit und Systemintegration kam Hohbauer 2015 zu Stormshield. Dort ist er seit 2016 Vertriebsdirektor.

Alain Dupont begann seine Karriere bei Capgemini. Anschließend hatte er verschiedene Führungspositionen bei Ipanema Technologies inne. Nach der Übernahme von Ipanema durch Infovista 2015 ging Dupont zu Stormshield. Dort verantwortet er seit 2016 die Leitung des Kundendienstes.

Das Portfolio von Stormshield umfasst Lösungen für den Netzwerkschutz (Stormshield Network Security), den Endpunktschutz (Stormshield Endpoint Security) und den Datenschutz (Stormshield Data Security). Sie sind in Europa auf höchster Ebene zertifiziert (EU Restricted, NATO Restricted und ANSSI EAL4+). In der Region EMAA werden sie über Ingram Micro vertrieben, in Deutschland zudem über Sysob. In der Schweiz bietet die Stormshield-Produkte seit Sommer 2018 auch Altron an.