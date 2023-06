Der französische Sicherheitsanbieter Stormshield hat die Firewall-Appliance SN220 vorgestellt. Sie eignet sich vor allem für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) oder Zweigstellen in größeren Firmen. Per Software-Update ist ein Umstieg zur leistungsstärkeren SN320 möglich. Damit lässt sich etwa der Firewall-Durchsatz von 4 auf 8 GBit/s erhöhen.

Der IPS-Durchsatz per UDP der SN220 liegt bei 2 GBit/s, der für TCP bei 1 GBit/s und der Antivirus-Durchsatz bei 500 MBit/s. Die Werte für das baugleiche Modell SN320 sind jeweils doppelt so hoch. Ausgestattet sind beide Varianten mit je einem SFP-Glasfaseranschlus sowie acht 2,5 Gigabit schnellen Kupfer-Ports.

Bei VPN-Verbindungen schafft die SN220 beim IPSec-Durchsatz bis zu 1 GBit/s. Die Anzahl der SSL-VPN-Clients im Portal-Modus liegt ebenso wie die Zahl der gleichzeitigen SSL-VPN-Clients bei maximal 50. Die Werte für die SN320 sind wieder doppelt so hoch. Nur bei der maximalen Zahl von 100 IPSec-Tunneln liegen beide Appliances gleich.

Beim Schutz gegen Malware arbeitet Stormshield seit kurzem exklusiv mit Bitdefender zusammen. Neben technischen Vorteilen habe man sich für Bitdefender entschieden, weil es sich dabei ebenfalls um ein europäisches Unternehmen handelt, sagte Sébastien Viou, Produktdirektor für Cybersicherheit bei Stormshield.

Als Bezugsquelle nennt die Handelsvergleichsplattform ITscope Sysob. Der HEK liegt dort bei 1.254 Euro, der UVP bei 1.649 Euro.