Für das Hoch- und Herunterladen von Dateien ist bei HiDrive Share keine E-Mail-Adresse nötig. Die Daten werden bei der Berliner Strato AG verschlüsselt übertragen und können dann bis zu einer Woche über einen sicher generierten Link wieder abgerufen werden. Pro Upload stellt die United Internet-Tochter zwei Gigabyte Speicher für beliebig viele Dateien zur Verfügung.

Geniale Lösung mit DSGVO-konformer Sicherheit

Wer die Daten länger als eine Woche speichern möchte oder mehr Speicherplatz will, kann gegen Gebühr die erweiterten HiDrive-Dienste des Webhosters in Anspruch nehmen. Die Daten werden ausschließlich in TÜV-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland gespeichert, verspricht Strato. Die Nutzer können sich bei allen Datentransfers auf die Einhaltung der DSGVO verlassen, egal von wo sie auf den Dienst zugreifen.

Durch die langjährige Erfahrung von Strato und der bewährten Infrastruktur, sei HiDrive Share nicht nur sicher, sondern auch bequem. Das Senden und Empfangen lässt sich über jeden gängigen Browser und Betriebssystem bedienen, egal ob auf dem PC, dem Notebook oder dem Smartphone.

Schnell und einfach

Das Ganze funktioniert ohne zusätzliche App und ohne Anmeldung. Mit nur wenigen Klicks werden die Dateien auf der HiDrive Share Website hochgeladen, wo automatisch ein Link mit einem 8-stelligem alphanumerischem Code generiert wird. Diesen teilt der Anwender dem Empfänger mit, der damit ebenfalls ohne weitere Legitimation auf die Daten zugreifen kann.

„Mit dem neuen HiDrive Share können Freiberufler, Kleinstunternehmen und alle Privatkunden Dateien schnell, bequem und sicher teilen“, erklärt Claudia Frese, CEO bei Strato. „Wir sind stolz darauf, diesen Dienst kostenlos anbieten zu können. Strato betreibt mit HiDrive seit elf Jahren den mittlerweile größten deutschen Cloud-Speicher. HiDrive Share erweitert das Angebot um einen modernen und innovativen Service.“

Zu erreichen ist der kostenlose Transferservice ab sofort unter dem Link share.hidrive.com.