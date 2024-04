Im Rahmen der c.m.c-Konferenz am 17. und 18. April 2024 in München haben wir Deutschlands beste Managed Service Provider 2024 ausgezeichnet. Hierzu hat in unserem Auftrag das unabhängige Marktforschungsunternehmen iSCM Institute 1.316 Kunden 2023 befragt.

Von den interviewten CIOs, IT-Leitern, IT-Administratoren, Geschäftsführern und Fachbereichsleitern wollten wir nicht nur erfahren, wie sie ihre aktuellen IT-Dienstleister bewerten, sondern worauf sie bei der Arbeit mit einem MSP grundsätzlich Wert legen.

Die Studie enthält damit nicht nur das Ranking der besten MSPs in vier Umsatzklassen, sondern auch für alle Managed Service Provider hilfreiche Informationen und Fakten - zum Beispiel, was die befragten Unternehmen 2024 mit ihren MSP-Partnern planen, worauf sie bei der Zusammenarbeit mit einem MSP generell Wert legen und was sie von ihren MSP-Partnern erwarten. Die Studie zum Download finden Sie als Abonnent des ChannelPartner-Newsletters "Systemhäuser" hier kostenlos zum Download.

Und wenn Sie die c.m.c.-Konferenz in München verpasst haben, melden Sie sich am besten direkt für den ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September in Düsseldorf an - aktuell noch mit dem Rabattcode "cpk24-blindbird" für 99 statt 299 Euro.