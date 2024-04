Vergangene Woche haben Computerwoche und ChannelPartner auf Grundlage einer Umfrage unter 1.316 deutschen Unternehmen beste Managed Service Provider 2024 ausgezeichnet. Insgesamt 44 der weit über 600 von den Befragten erwähnten MSPs haben es ins Ranking geschafft. Das in vier Umsatzklassen untergliederte Ranking finden Sie in tabellarischer Form hier.

In der Umfrage werden aber auch zahlreiche weitere, für MSPs interessante Aspekte aufgegriffen und hilfreiche Informationen bereitgestellt. So geben die befragten Firmen etwa preis, was sie 2024 mit ihren MSP-Partnern planen oder wie sie generell mit MSPs zusammenarbeiten und was sie von ihnen erwarten.

Ihr Weg zur Studie

ChannelPartner stellt den Abonnenten des "ChannelPartner-Newsletters Systemhäuser" die komplette Studie als PDF kostenfrei zur Verfügung. Abonnieren Sie deshalb am besten noch heute diesen Newsletter und profitieren Sie von diesem Service.

Setzen Sie dazu beim ChannelPartner-Newsletter-Abo den Haken wie unten abgebildet bei "Systemhäuser", tragen Sie Ihre berufliche E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf "Jetzt bestellen". Nach den erforderlichen Formalien bekommen Sie dann nicht nur einmal pro Woche aktuelle und interessante Meldungen zur deutschen MSP- und Systemhauslandschaft, sondern erhalten wie alle bestehende Abonnneten dieses Newsletters auch Zugriff auf die komplette Studie "Deutschlands beste Managed Service Provider 2024".