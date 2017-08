Eine von Dashlane in Auftrag gegebene Studie hat 48 Webdienste hinsichtlich ihres Kennwortschutzes untersucht, mitunter auch Apple. Das Unternehmen wurde laut Mactechnews bezüglich der möglichen Anmeldung im Browser über die Apple-ID-Einstellungen überprüft. Obwohl Apple von sich selbst immer in den höchsten Tönen spricht und bei jeder sich bietenden Gelegenheit Superlative im Übermaß benutzt, war in Punkto Sicherheit nicht alles „amazing“: In vier von fünf Punkten bestand Apple die Testkriterien. So müssen Anwender beispielsweise mindestens acht Zeichen bei der Wahl ihres alphanumerischen Passworts verwenden, darüber hinaus wird die Sicherheit des Passworts angezeigt. Mit der möglichen 2-Faktor-Anmeldung konnte Apple ebenfalls überzeugen.



Der nicht vorhandene Brute-Force-Schutz sorgte jedoch dafür, dass Apple nicht mit voller Punktzahl ausgezeichnet wurde. „Hierbei handelt es sich um Angriffe, bei denen automatisiert eine große Zahl von Kennwörtern durchprobiert wird.“ Sofern die Anmeldung nach wenigen Versuchen scheitert, wird normalerweise eine zeitliche Sperre aktiviert, bevor man die nächsten Anmeldeversuche möglich sind. Laut der Studie machen aber nur wenige der geprüften Anbieter von dieser Schutzmaßnahme Gebrauch. Auch Amazon AWS, Dropbox, Google, Netflix und Spotify lassen diesen aus. (Macwelt)

