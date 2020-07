Die Umfrage ist gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Statista Ende März 2020 - also unmittelbar nach Beginn der coronabedingten Kontaktsperre - durchgeführt worden. Sie hat nach Angaben der Hochschule unabhängig davon die Erfahrungen Studierender abgefragt. Drei Viertel der befragten Studenten und Studentinnen gaben demnach an, mehr als die Hälfte der Zeit, die sie für das Studium aufwenden, an digitalen Geräten zu verbringen.

Insgesamt 15 Prozent der Studierenden staatlicher und privater Hochschulen verbringen der Befragung zufolge sogar mehr als 90 Prozent ihrer Studienzeit an Handy, Tablet, und Co. Vor allem nutzten die Studierenden das Internet für die Literaturrecherche (76 Prozent). Auch administrative Prozesse wie etwa die Einschreibung erfolgten weitgehend online.

Wunsch nach mehr E-Learning-Angebote zum Selbststudium

Das Lernen in virtuellen Klassenräumen hat sich dagegen noch nicht durchgesetzt. Es wurde der Umfrage zufolge bis zu Beginn der Corona-Krise nur von zwölf Prozent der Studierenden genutzt. Viele wünschten sich mehr Online-Videos für die Lehre (47 Prozent) und mehr E-Learning-Angebote zum Selbststudium (44 Prozent). 34 Prozent würden gerne mehr Prüfungen übers Internet ablegen.

Insgesamt 60 Prozent der Befragten studierten bevorzugt tagsüber. Weniger als zehn Prozent der Studenten und Studentinnen lernten gerne morgens oder nachts. Gerade einmal zwei Prozent arbeiteten am liebsten am Wochenende.

Im Rahmen der Studie wurden vom 24. bis zum 30. März 2020 mehr als 2.000 Menschen aus dem deutschen Hochschulbetrieb befragt. Im Wintersemester 2019/2020 haben mehr als 508.000 Menschen ein Studium in Deutschland begonnen. (dpa/rs)