Mit einer neuen Führungskraft in der Marktkommunikation möchte Insys sein Wachstum forcieren und hat dazu Sun Spornraft ernannt. In ihrer neuen Aufgabe verantwortet sie seit 15. Juli 2018 das nationale und internationale Marketing der Gruppe. Damit übernimmt sie die Position von Wolfgang Wanner, der ab sofort als Leiter Marketing and Sales Consultancy für den Geschäftsbereich Insys Icom tätig ist.

Spornraft wechselt von Samsung Electronics zum Regensburger Elektronikspezialisten. Insgesamt war sie über 18 Jahre beim südkoreanischen Konzern tätig, zuletzt fast acht Jahre als Head of Product Management Storage. Dort trug Spornraft maßgeblich zur erfolgreichen Einführung und Positionierung SSD-Sparte bei.

Zuvor sammelte sie bei der Halbleiter-Tochter Samsung Semiconductor Europe GmbH in verschiedenen Marketing- und Management-Positionen Erfahrungen. Ihren Master of Arts erwarb Sun Spornraft im Bereich Deutsche Linguistik an der Ludwig Maximilian Universität München.

Die neue Marketing-Chefin soll in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, der Entwicklung und der Geschäftsführung das Portfolio der jeweiligen Business Units erfolgreich im Markt positionieren. Ziel sei es, eine hohe Sichtbarkeit nach außen und innen zu erreichen, um den weiteren Erfolg der Gruppe zu sichern und das Wachstum zu forcieren.

Lesen Sie auch die gesammelten Personalmeldungen der KW 30/2018.

DIGITAL INNOVATION Award - bewerben Sie sich jetzt! DIGITAL INNOVATION Award

Eduard B. Wagner, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Insys: "Wir freuen uns sehr, eine bestens erfahrene Persönlichkeit in unseren Reihen begrüßen zu können und sind zuversichtlich, dass sie mit ihrer Expertise ganz neue Impulse für unseren Wachstumskurs geben wird."