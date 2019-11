Zur Black-Friday-Woche bei Amazon gibt es am Montag das Surface Laptop 3 von Microsoft zu einem deutlich günstigeren Preis. Das Surface-Laptop-3-Modell, welches erst seit Kurzem in Deutschland erhältlich ist, kostet normalerweise 1.149 Euro. Bei Amazon ist das Modell für nur 899 Euro verfügbar. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 22 Prozent.

Direkt zum Angebot: Surface Laptop 3 für 899 Euro bei Amazon

Konkret im Angebot ist das Microsoft Surface Laptop 3 mit 13,5-Zoll-Display. Der Bildschirm löst mit 2.256 x 1.504 Pixel auf. Zur weiteren Ausstattung gehören die mit 3,7 Gigahertz getaktete Vier-Kern-CPU Intel Core i5, 8 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und eine 128 Gigabyte große interne SSD. Hinzu kommt die integrierte GPU Intel Iris Plus Graphics 950.

Auf dem nur 1,5 Kilogramm schweren Gerät ist Windows 10 Home installiert. Über eine Werbeaktion kann dem Produkt bei Amazon bei der Bestellung auch noch Office 365 Home mit einem Rabatt in Höhe von 16 Euro hinzugefügt werden.

Weitere Surface-Modelle und Xbox One direkt bei Microsoft im Angebot

Das Surface Laptop 3 ist erst seit einigen Wochen in Deutschland erhältlich.Bei Amazon ist die günstigste Variante des Geräts im Angebot. Die teureren Varianten mit schnelleren CPUs, größeren SSDs und/oder 15-Zoll-Display sind aktuell beim Black Friday Sale im Microsoft Online Store erhältlich. Dort können Sie auch bis zu 20 Prozent beim Kauf des Surface Pro 7, Surface Laptop 3 mit Core-i7-CPU oder Surface Book 2 mit Core i7.

Zusätzlich gibt es im Microsoft Online Store derzeit auch zahlreiche Xbox-One-Konsolen und -Spiele im Angebot. Darunter die Xbox One X für nur 349 Euro statt 499 Euro.



Hier finden Sie noch mehr Deals!

Viele weitere aktuelle Amazon-Angebote zur Black Friday Woche (22.11. - 29.11.) finden Sie in diesem Beitrag. Dort präsentieren die Kollegen von PC-Welt Ihnen alle Technik-Schnäppchen des Tages. Wenn Sie keinen Deal mehr verpassen möchten, dann empfehlen wir Ihnen, den neuen Deal-Push von PC-Welt zu aktivieren.