In einem persönlichen Linkedin-Post teilt Susanne Endress mit, dass sie sich nun auf die neue Aufgabe sehr freut - insbesondere auf die nun kommenden "spannenden Gespräche" mit Herstellern und Resellern sowie auf die daraus resultierenden "inspirierenden Synergien". Als Geschäftsführerin bei Icos Deutschland folgt sie Derk Steffens nach, der die Übergabe aktiv begleitet hat und sich erstmal eine Auszeit gönnt.

Von September 2022 bis Januar 2024 war Endres Channel-Chefin bei dem Netzwerksicherheitsanbieter Fortinet. Davor agierte sie ein Jahr lang als Channel Development Manager DACH bei Datensicherheitsanbieter Cohesity.

Bevor Endress 1993 das Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Augsburg aufnahm, absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei Mercedes-Benz. Nach dem Abschluss als Diplomkauffrau Univ. 1998, starte sie Ihre Karriere in der IT-Branche, zuerst bei dem IT-Dienstleister Integralis. Ein gutes Jahr später wechselte sie zu dessen Distributionstochter Allasso.

Nachdem diese 2003 vom britischen Storage-VAD Intechnology übernommen wurde, nahm Endress ein Stellenangebot von Computerlinks an und leitete bei dem deutschen Value Added Distributor (VAD) zehn Jahre lang das Business Development. 2014 hat Arrow Computerlinks erworben. Susanne Endress führte dort zuerst die Division Network, Security, Storage & Virtualization an, bevor sie 2018 die Position des CEOs /Managing Directors übernehmen konnte.

Und so kehrt Endress nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit bei IT-Herstellern wieder zur Distribution zurück: "Mit der Übernahme von Brainworks hat sich Icos eine starke Basis in Deutschland aufgebaut, die Wurzeln des Unternehmens liegen in Italien", erklärt sie via LinkedIn. Nun möchte Endress Icos in Deutschland so stark wie in Italien machen: "Gemeinsam mit meinem Team werde ich daran arbeiten, diesen Erfolg auch hierzulande fortzuführen." Ihr Ansatz dafür lautet: "Fokussiert, agil und kundenorientiert - für nachhaltige Partnerschaften, innovative Lösungen und persönliche Betreuung vor Ort".



